День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?

Православные христиане 17 мая чтят память Пелагеи-Заступницы. В народе праздник также называют Днем баклушников, поскольку в этот день раньше было принято заготавливать древесину под баклуши — деревянные ложки.

История праздника

Пелагия жила в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Она воспитывалась в языческой семье, но, услышав от знакомых христиан проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность.

Даже когда сам сын императора Диоклетиана решил жениться на ней, Пелагея отказала, объяснив свое решение тем, что обручена с сыном божиим.

Несмотря на родительские запреты, святая покровительница крестилась, и за свою веру была сожжена в раскаленном медном воле.

Молодые девушки верили, что Пелагея обладала магической силой, и после смерти молились ей и обращались за помощью. Святая считалась покровительницей всех невинно обиженных.

Что можно делать 17 мая

Традиционно, 17 мая было принято дарить друг другу подарки. Верующие обменивались добрыми словами и угощали друг друга. Считалось, что те, кто не сделает этого, привнесут в семью горесть и разлад. Одним из самых распространенных вариантов подарка были расписные ложки, которые считались символом богатства и гармонии в семье.

Также, чтобы в доме всегда царил покой, было необходимо помочь всем нуждающимся, подать милостыню на улице или накормить голодающих. Вечер было принято проводить в узком кругу близких людей.

Что нельзя делать 17 мая

Считается, что 17 мая наблюдается высокий риск получить травму, поэтому нужно быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами. По возможности ими лучше не пользоваться.

Кроме того, на праздник запрещено стричь ногти — в народе верили, что таким образом можно лишиться своего крепкого здоровья.

Не рекомендовано в этот день ругаться и грубить окружающим. Люди верили, что в жизни тех, кто нарушит запреты, начнется черная полоса, которая долго не закончится.

Приметы 17 мая

Много майских жуков — к засухе;

Слышно пение кукушки — к хорошей погоде;

Нет утренней росы — к перемене погоды;

Спряталось солнце — к долговременным осадкам.

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