🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 мая, растущая Луна в Скорпионе стимулирует умственную деятельность и поощряет старт новых проектов.

♈ Овен

Овны, это правда, что вам больно, но как долго вы будете испытывать эту боль? Знайте, что негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое, эмоциональное и физическое здоровье. Чтобы абстрагироваться от всех проблем, займитесь медитацией: закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и поймайте дзен. Вам необходимо расслабиться.

Космический совет: научитесь медитировать.

♉ Телец

Тельцы, некоторые вещи в нашей жизни действительно предопределены. Однако не забывайте о силе свободной воли, которая позволяет менять ход событий и уклоняться от ранее намеченного маршрута. Перестаньте играть короля или королеву драмы. Ваши жалобы никому не нужны. Возьмите себя руки и двигайтесь дальше с высоко поднятой головой.

Космический совет: перестаньте жаловаться на судьбу.

♊ Близнецы

Близнецы, немного флирта еще никому не помешало. Когда вы в последний раз испытывали влюбленность или чувствовали симпатию со стороны? Хватит делать вид, что вы сильные и независимые. Пришло время показать противоположному полу, что вы не только надежный и добросовестный коллега, но и привлекательный знакомый, перед которым сложно устоять.

Космический совет: закрутите бурный роман.

♋ Рак

Успокойтесь, Раки. В жизни есть нечто поважнее, чем принести домой большую зарплату. Ваша одержимость работой может стать причиной страданий в других сферах вашей жизни. Карты напоминают о важности баланса. Нет ничего лучше, чем заканчивать день, пробуя мамино рагу, или слушать рассказ подруги о ее недавнем свидании.

Космический совет: уделите время своим близким.