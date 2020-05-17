ТОП-5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Астрологи утверждают, что некоторым знакам зодиака просто не суждено быть вместе. Они настолько разные, что никакая страсть не сможет спасти их отношения. «Экспресс газета» назвала пять пар, которым не стоит мечтать о большой любви и сильной привязанности.

Овен и Лев

Их влюбленность и романтический настрой продлятся ровно до первого конфликта. Овны обожают скандалить и обязательно наговорят своему визами множество гадостей в пылу спора. А вот Львы выяснять отношения не любят. К тому же, если кто-то их уязвляет и находит в них недостатки, этот знак зодиака не станет терпеть плохого отношения и быстро распрощается с партнером.

Телец и Водолей

Они смотрят на быт и жизнь в целом с абсолютно разных точек зрения. Телец никогда не сможет понять, как его партнеру удается менять цели и планы за секунду. А Водолей обязательно заскучает с консервативным, серьезным и ответственным Тельцом.

Близнецы и Скорпион

Способные найти общий язык с кем угодно Близнецы на этот раз будут бессильны. Скорпион постоянно будет втягивать его в конфликты, потому что жить не может без выяснения отношений. Жить, как на вулкане, способен не каждый. К тому же, Близнецы постоянно будут высмеивать излишнюю эмоциональность партнера, чего Скорпион терпеть точно не станет.

Рак и Стрелец

Безбашенный энергичный Стрелец просто напугает бедных домашних Раков. Последние — чуткие, романтичные натуры, для которых семья — на первом месте. Стрельцы же, наоборот, обладатели свободолюбивой натуры, вечно жаждущие отправиться на поиски приключений и ни за что не желающие «растворяться» в своем партнере, каким бы чудесным он не был.

Рыбы и Весы

Весы по натуре спокойные люди, которые, однако, не желают «тащить» за собой кого бы то ни было в эмоциональном плане. Им нравится встречаться с темпераментными знаками зодиака. Рыбы большой энергичностью похвастаться не могут. В этих отношениях они будут чувствовать себя ненужными и одинокими.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких мужчинах мечтают дамы разных знаков зодиака.