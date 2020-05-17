ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

Ежедневно миллионы людей читают астрологические прогнозы на день, месяц или даже год в надежде получить ценный совет и уберечь себя от вероятной опасности. Но мало кто из них задумывался, что в ряде случаев такие гороскопы просто «не работают».

Как уверяют астрологи, такое действительно может случаться. Причем не только из-за какого-нибудь «парада планет» или внезапно поменявшего траекторию движения Плутона. Специалисты напоминают, что человек индивидуален по своей природе и «подогнать» прогнозы под каждого просто невозможно. Однако среди прочих есть ТОП-3 знаков зодиака, чьи гороскопы реже всего совпадают с реальными событиями.

Непредсказуемые и непостоянные

Представители знака Рыбы — настоящие реалисты и прагматики, склонные полагаться только на собственные силы при решении проблем. Зачастую они перелистывают странички с гороскопами и нередко даже не знают о существовании зодиакального круга. Целеустремленных и трудоспособных Рыб сложно обмануть или напугать, поэтому банальные предсказания для них — не более чем вымысел.

Вечно сомневающиеся Весы с самого рождения очень переменчивы. Сложный характер и отчаянное стремление сделать что-то как можно лучше введет в ступор даже их личного астролога. Ведь получив ценный совет, они не побегут следовать рекомендациям, а тщательно осмыслят информацию и все равно поступят по-своему. Что уж говорить о предсказаниях на будущее…

Упертые и непоследовательные Тельцы никогда не читают гороскопы. А даже если бы и имели такую привычку, то ждать, когда наступит важный момент им просто скучно. В жизни такие люди могут проявить себя с разных сторон и ни один специалист не возьмется точно сказать, что сделает взбалмошный Телец в ту или иную минуту. Однако астрологи все же настаивают: иногда важно сбавить темпы и оценить ситуацию вокруг, чтобы не стать заложником обстоятельств, пишет Nicstyle.ru.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что сулят планеты разным знакам зодиака в период с 18 по 24 мая.