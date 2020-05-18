День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?

Православный мир 18 мая почитает икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Согласно канонам иконографии, святыня относится к типу «Оранта» — Богоматерь изображена с воздетыми вверх руками, перед ней — Богомладенец, стоящий в чаше. Это Чаша Причащения — неистощимый источник духовной радости и утешения. Пресвятая Богородица молится за всех грешных и возвещает, что каждому страждущему уготована Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия.

Появлению этой иконы предшествовало необычное происшествие, произошедшее в 1878 году в Тульской губернии.

Один из местных крестьян, отставной солдат был настолько одержим пьянством, что однажды у него отнялись ноги, однако пить он не прекратил. Во сне ему явился старец-схимник и сказал: «Иди в город Серпухов в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери „Неупиваемая Чаша“, отслужи перед ней молебен и будешь здоров душой и телом». Крестьянин не сразу отправился в монастырь, ведь он не мог ходить, но после третьего явления старца на четвереньках отправился в путь.

Добравшись до храма, он рассказал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы с таким наименованием. После долгих поисков в проходе из соборного храма в ризницу был найден образ, на обороте которого обнаружили надпись: «Неупиваемая Чаша». В явившемся крестьянину схимнике он узнал старца Варлаама — строителя этого монастыря.

После совершения молебна бывший пьяница получил не только исцеление больных ног, но и утратил пристрастие к алкоголю.

Что нельзя делать в этот день:

Необходимо воздержаться от алкоголя. Сегодня очень вероятны эмоциональные всплески, а потому лучше не усугублять свое настроение спиртным. Лучше быть проще и довольствоваться тем, что есть. Крайне не рекомендуется предпринимать что-либо новое в делах — в лучшем случае это закончится нулевым результатом, а в худшем — сыграет против самого инициатора.

Что можно делать в этот день:

По возможности, желательно минимизировать общение с окружающими. Лучше всего расслабиться внутренне, бить баклуши. Кстати, происхождение этого выражения пояснил знаменитый Владимир Даль в своем словаре. Баклуша — это деревянная чурка, изготовленная для токарной выделки деревянной посуды.

Бить баклуши означало готовить эти болванки, колоть плахи из дерева топором. Этим занимались лесники, а выделкой посуды — уже токари и ложкари, пояснял великий собиратель фольклора. Так как сами лесники из баклуш ничего не делают, поэтому «бить баклуши» значит шататься без дела.

День Ангела: Александра, Ирина, Ефрем, Яков, но главный именинник — носитель столь редкого имени Варлаам.

Сновидения: могут показать привычки и пристрастия человека, от которых надо избавиться.

Приметы:

Если погода в этот день часто меняется — лето будет теплым.

Ненастье — к хорошему хлебному урожаю.

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