🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

На полках книжных магазинов пылится так много литературы об «отпускании» и «прекращении ядовитых отношений», что это запрограммировало нас перестать пытаться, перестать верить и выбрать легкий путь. По той же причине мы склонны сами придумывать себе проблемы и ориентироваться в действиях на других людей. Зажечь лампу осознанности — это то, что вам сейчас необходимо. Так что сделайте паузу, дышите глубоко и загляните внутрь себя. Это поможет вам осознать все способы, которыми вы проецируете свои тени и являетесь ядовитым человеком в этом уравнении.

В начале недели вам предстоит поработать с ветрами перемен. Пересмотрите свою устаревшую систему убеждений, избавьтесь от старых привычек и забудьте прошлую боль. Это будет ваша самая большая метаморфоза. Продолжайте работать со Вселенной, даже если трансформация поначалу будет неудобной. Помните, что вы больше не продукт вашего состояния. Поблагодарите свою старую историю за то, чему она вас научила, но знайте, что пришло время обрести свободу.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, люди вынуждены соблюдать самоизоляцию. Однако это не значит, что вы должны принять стиль бродяги или затворника как свою мантру. Вылезьте из спортивных штанов или сбросьте засаленный халат, вымойте голову и нанесите на кожу духи. Что, если хорошо выглядеть — это секрет хорошего самочувствия? Некоторые из вас могут испытывать желание экспериментировать с вековыми ритуалами красоты. Обратитесь к природной аптечке. Чудеса бесконечны!

Каждый раз, когда что-то новое появляется у вашей двери, вы чувствуете необходимость сделать несколько шагов назад. Каждый раз, когда вы готовы двигаться вперед, вы обнаруживаете, что нужно бежать за холмы. Вы еще не устали от динамичной жизни бегуна-охотника, Овны? Вы не устали бегать по кругу? Не поддавайтесь желанию обвинить окружающих в том, что происходит прямо сейчас, и возьмите на себя ответственность за свои действия. Может быть внутри вас есть что-то, что нужно исцелить? Убывающая Луна поможет вам собрать силы, чтобы заняться своим моральным и физическим здоровьем.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 мая, когда убывающая Луна находится в созвездии Овна, велика вероятность совершить необдуманный поступок, который может привести к неприятным последствиям.

♌ Лев

У всех нас есть армия ангелов, гидов, предков и вознесенных владык, назначенных нам при рождении. Возможно, мы не можем увидеть их невооруженным глазом, но мы можем почувствовать их присутствие. Настройтесь на свой третий глаз или на то, что обычно называют шишковидной железой. В моменты покоя вы обнаружите, что чудеса бесконечны! Сегодня вас просят осознать множество чудес, которые они проявляют от вашего имени. При этом произнесите молитву благодарности каждому из них, давая им возможность вступить и помочь вам в вашем путешествии к свету.

Космический совет: ваша духовная команда пытается достучаться до вас! Ответьте!

♍ Дева

Бывают дни, когда вы просыпаетесь, чувствуя себя как Бейонсе, а потом бывают дни, когда у вас проявляется так называемый «синдром стервозного лица». Таков цикл жизни, Девы! Постоянное и непрерывное танго тени и света. Вместо того, чтобы давить на поток, примите то, где вы находитесь, и станьте наблюдателем своих эмоций. У вас может возникнуть соблазн обратиться к ядовитому любовнику или вернуться к старой разрушительной привычке. Но это всего несколько шагов назад в вашем путешествии. Итак, сосредоточьтесь на человеке, которым вы становитесь, а не на том, кем вы были, даже если вам это неудобно.

Космический совет: не позволяйте одиночеству становиться причиной, по которой вы возвращаетесь к ядовитому бывшему или старой разрушительной привычке.

♎ Весы

Шекспир ясно знал то, что мы не знаем. Весь мир, на самом деле, театр, Весы, и мы просто актеры, которых наняли, чтобы сыграть свою роль. Понимание этого освободит вас, как ничто другое. Практика искусства непривязанности — лучший способ стать наблюдателем обстоятельств вместо того, чтобы попасть в драму. Чему быть, того не миновать.

Космический совет: практикуйте искусство непривязанности.

♏ Скорпион

Забота о себе — это то, что сейчас вам крайне необходимо. Посмотрите, у вас уже появились темные круги под глазами. Вы уверены, что правильно расставили приоритеты? Откуда это чувство вины? Считаете ли вы, что вы недостойны своей собственной любви? Обратитесь к корню этой веры, зная, что, только наполнив свою чашу, вы сможете выполнить свое священное предназначение в этом мире. А пока отступите в свое пространство дзен. Воссоединитесь с ритуалами, которые заставляют вас чувствовать себя в безопасности.

Космический совет: расставьте приоритеты и займитесь по-настоящему важными делами.

♐ Стрелец

Иногда ощущение боли заставляет нас почувствовать, что мы все еще живы. Но не бойтесь, жизнь как зебра. После черной полосы обязательно будет белая. Звезды всегда приглядывают за вами и посылают вам силу и смелость, которые вам так нужны, чтобы противостоять жестокому миру. Не огорчайтесь из-за того, что чувствуете слишком много или любите безмерно. Это всегда было вашей сверхспособностью. А пока отступите в свое священное пространство. Окружите себя людьми, которые лояльны и заставляют вас чувствовать себя в безопасности. Уважая то, что вы чувствуете, вы сможете снова открыть свое сердце. Космический совет: почувствовав боль, вы откроете портал к исцелению.

♑ Козерог

Сегодня вам противопоказано излишне перегружать себя делами, обязанностями и другой работой. Позвольте себе хотя бы чуть-чуть расслабиться. Почитайте книгу, приготовьте вкусный обед и посвятите день близкому человеку, который уже давно мечтает об этом. При новых знакомствах не стоит бросаться в омут с головой. Будьте рассудительны.

Космический совет: играйте по своим собственным правилам.

♒ Водолей

Почему мы сопротивляемся переменам, хотя это единственный способ открыть дорогу новому? Пусть старое уйдет, Водолеи. Станьте свидетелем кардинальных изменений. Избавление от нездоровых привязанностей — единственный способ наладить жизнь. Это будет не легко, но нечто стоящее всегда дается с трудом. Если будет слишком сложно, попросите близких о помощи.

Космический совет: расстаньтесь с нездоровыми привязанностями.

♊ Рыбы

Забота о вашем внутреннем ребенке была важной темой для вас в последние пару месяцев. Все дело в соединении с этой дикой, неприрученной силой внутри вас, той, которая усовершенствовала искусство быть игривым, реагировать на космические сигналы и жить спонтанно. Если вы сомневаетесь, выбирайте творчество, а не производительность. Нанесите несколько цветов на холст или испеките себе большой торт. Если вам от этого хорошо, вы на правильном пути, Рыбы.

Космический совет: не бойтесь создать беспорядок! Иногда это полезно.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.