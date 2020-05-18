Пытавшегося убежать от росгвардейцев в Сочи мужчину арестовали на трое суток

Уроженец Иркутска находился на обязательном карантине после прибытия на курорт, однако нарушил правила и устроил курьезный побег от правоохранителей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ставший хитом в сети курьезный побег мужчины от росгвардейцев во дворе одного из отелей в Сочи, закончился административным штрафом в размере 15 тысяч рублей и арестом на трое суток. Такое решение вынес Адлерский районный суд.

На время пандемии местный отель переоборудовали в обсерватор, где и проходил обязательный карантин, прибывший на курорт уроженец Иркутска.

Молодой человек нарушил режим самоизоляции и вышел на улицу. Вернуться обратно его попросили росгвардейцы. Гость курортного города начал что-то объяснять, но вдруг побежал.

«Беги, Форест, беги!» — кричали во время его побега свидетели происходящего, посвистывая и аплодируя.

Началась погоня, нарушитель ловко ушел от полицейских и сам забежал в здание. Правоохранители зашли в обсерватор вслед за нарушителем, но почти сразу вернулись на улицу.

«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток», — цитирует РИА Новости заявление суда.

К слову, славу в сети 27-летний молодой человек снискал.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 мая
Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
18 мая
Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
18 мая
В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованного к кровати инвалида
18 мая
Что может стать «первым и последним» симптомом коронавируса у молодых людей
18 мая
Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
18 мая
Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла от коронавируса
18 мая
Песков ответил на вопрос, состоится ли «Прямая линия с Владимиром Путиным»
18 мая
В России проводятся проверки по защите прав медиков на получение выплат
18 мая
Сколько часов нужно спать во время самоизоляции?
18 мая
Легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Последние новости

17:30
Лишние килограммы у женщины могут стать причиной бесплодия
17:24
На фоне пандемии COVID-19 резко взлетели акции онлайн-платформ
17:15
Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
17:11
Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
17:05
Пытавшегося убежать от росгвардейцев в Сочи мужчину арестовали на трое суток
16:52
Власти Сочи заявили о возможном открытии пляжей и санаториев с 1 июня

Сейчас читают

Мужчины с какими именами склонны к изменам?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок