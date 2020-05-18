Пытавшегося убежать от росгвардейцев в Сочи мужчину арестовали на трое суток
Уроженец Иркутска находился на обязательном карантине после прибытия на курорт, однако нарушил правила и устроил курьезный побег от правоохранителей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ставший хитом в сети курьезный побег мужчины от росгвардейцев во дворе одного из отелей в Сочи, закончился административным штрафом в размере 15 тысяч рублей и арестом на трое суток. Такое решение вынес Адлерский районный суд.
На время пандемии местный отель переоборудовали в обсерватор, где и проходил обязательный карантин, прибывший на курорт уроженец Иркутска.
Молодой человек нарушил режим самоизоляции и вышел на улицу. Вернуться обратно его попросили росгвардейцы. Гость курортного города начал что-то объяснять, но вдруг побежал.
«Беги, Форест, беги!» — кричали во время его побега свидетели происходящего, посвистывая и аплодируя.
Началась погоня, нарушитель ловко ушел от полицейских и сам забежал в здание. Правоохранители зашли в обсерватор вслед за нарушителем, но почти сразу вернулись на улицу.
«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток», — цитирует РИА Новости заявление суда.
К слову, славу в сети 27-летний молодой человек снискал.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 мая
- Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
- 18 мая
- Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
- 18 мая
- В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованного к кровати инвалида
- 18 мая
- Что может стать «первым и последним» симптомом коронавируса у молодых людей
- 18 мая
- Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
- 18 мая
- Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла от коронавируса
- 18 мая
- Песков ответил на вопрос, состоится ли «Прямая линия с Владимиром Путиным»
- 18 мая
- В России проводятся проверки по защите прав медиков на получение выплат
- 18 мая
- Сколько часов нужно спать во время самоизоляции?
- 18 мая
- Легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции
Читайте также
76%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?