Пытавшегося убежать от росгвардейцев в Сочи мужчину арестовали на трое суток

Ставший хитом в сети курьезный побег мужчины от росгвардейцев во дворе одного из отелей в Сочи, закончился административным штрафом в размере 15 тысяч рублей и арестом на трое суток. Такое решение вынес Адлерский районный суд.

На время пандемии местный отель переоборудовали в обсерватор, где и проходил обязательный карантин, прибывший на курорт уроженец Иркутска.

Молодой человек нарушил режим самоизоляции и вышел на улицу. Вернуться обратно его попросили росгвардейцы. Гость курортного города начал что-то объяснять, но вдруг побежал.

«Беги, Форест, беги!» — кричали во время его побега свидетели происходящего, посвистывая и аплодируя.

Началась погоня, нарушитель ловко ушел от полицейских и сам забежал в здание. Правоохранители зашли в обсерватор вслед за нарушителем, но почти сразу вернулись на улицу.

«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток», — цитирует РИА Новости заявление суда.

К слову, славу в сети 27-летний молодой человек снискал.

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