Артист вспомнил историю об одном романе звезды до встречи с Андреем Мироновым.

Садальский рассказал, как Голубкина обольстила «шейха» в квартире Максаковой

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Советский и российский актер Станислав Садальский рассказал любопытную историю из жизни Народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, которая не так давно отпраздновала свой 80-летний юбилей. Садальский вспомнил о том, с какой легкостью его коллега могла очаровывать многих мужчин. Однако с тех пор, как ее сердцем завладел Андрей Миронов, звезда перестала смотреть на других кавалеров.

Однажды, по словам артиста, Голубкиной заинтересовался некий «шейх» и даже сватался к ней.

«В Госкино настаивали, что Лара обязана принять этого человека, потому что он богат и дает деньги на съемки советских фильмов. Лариса обратилась к своему педагогу Марии Максаковой (мать народной артистки Людмилы Максаковой) с вопросом, что делать. „Пригласи его ко мне, как будто это твоя квартира“, — посоветовала Мария Петровна. Сняли портреты хозяйки, повесили фото Лары. Расставили старинный кузнецовский фарфор, прислуга наготовила немыслимых деликатесов», — цитирует Садальского «Экспресс-газета».

После этого мужчина остался в восторге от того, как живут российские артистки. Он влюбился в Голубкину, однако вскоре эти отношения пришлось прекратить. Садальский рад, что все так сложилось — иначе бы звезда не встретила Андрея Миронова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Голубкина проигнорировала юбилей собственной матери. 

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