Иов-горошник: что можно и категорически нельзя делать 19 мая

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Сергей Зеленский
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На Руси верили, что в этот день нужно доверять не разуму, а своей интуиции.

Иов-горошник: что можно и категорически нельзя делать 19 мая

Фото: ТАСС / Алексей Даничев (И. Репин. Иов и его друзья. 1869 г.)

Христиане всего мира 19 мая вспоминают святого праведного Иова Многострадального — главного героя «Книги Иова» в Ветхом Завете.

Согласно писанию, он жил приблизительно за две тысячи лет до Рождества Христова где-то в северной части Аравийского полуострова. Благочестивый Иов был главой счастливого семейства — супруга родила ему семерых сыновей и трех дочерей. Все они жили дружно и в достатке.

В Библии говорится, что сам дьявол позавидовал счастью Иова и перед лицом Бога стал говорить, что, мол, если отнять у Иова его земное счастье, вся его праведность сразу же исчезнет.

Тогда на Иова были посланы всевозможные несчастья — он лишился всего — детей, богатства, здоровья. Но он хоть и роптал, но «не произнес ничего неразумного о Боге». Так продолжалось долгое время, но в итоге Иов не предал своей веры, и все, чего он лишился, было ему возвращено. Утверждается, что он прожил еще более ста лет в счастье и вере.

На Руси этот день называли «Иов-горошник» — пришло время сеять горох. При этом делать это нужно непременно на закате, чтобы воробьи этого «не видели» и не выклевали семена. Считалось, что если попросить святого Иова, то будет богатый урожай.

Что нельзя делать 19 мая

Сегодня не место рационализму, скептицизму и прагматизму. Надо возвыситься над бытовыми проблемами и тогда велик шанс, что интуиция подскажет выход из сложившейся ситуации.

Что можно делать 19 мая

Хороший момент для начала путешествия. Также легко пойдет процесс самообразования, изучения иностранных языков, научных исследований.

День Ангела: Денис, Василий, Савелий. Женских имен в этот день в святцах нет.

Сновидения: вещие — можно увидеть истинное отношение тех, кто приснился.

Приметы 19 мая

  • Ночь теплая на Иова — огурцов будет много.
  • Нет росы утром — жди перемены погоды.
  • Осы сооружают гнезда в открытых местах — лето будет сырым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день памяти иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

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