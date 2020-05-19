Иов-горошник: почему 19 мая не стоит предаваться скептицизму?
В этот день возможно совершить интеллектуальный прорыв.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © m3
Христиане всего мира 19 мая вспоминают святого праведного Иова Многострадального — главного героя «Книги Иова» в Ветхом Завете.
Согласно писанию, он жил приблизительно за две тысячи лет до Рождества Христова где-то в северной части Аравийского полуострова. Благочестивый Иов был главой счастливого семейства — супруга родила ему семерых сыновей и трех дочерей. Все они жили дружно и в достатке.
В Библии говорится, что сам дьявол позавидовал счастью Иова и перед лицом Бога стал говорить, что, мол, если отнять у Иова его земное счастье, вся его праведность сразу же исчезнет.
Тогда на Иова были посланы всевозможные несчастья — он лишился всего — детей, богатства, здоровья. Но он хоть и роптал, но «не произнес ничего неразумного о Боге». Так продолжалось долгое время, но в итоге Иов не предал своей веры, и все, чего он лишился, было ему возвращено. Утверждается, что он прожил еще более ста лет в счастье и вере.
На Руси этот день называли «Иов-горошник» — пришло время сеять горох. При этом делать это нужно непременно на закате, чтобы воробьи этого «не видели» и не выклевали семена. Считалось, что если попросить святого Иова, то будет богатый урожай.
Что нельзя делать этот день:
Сегодня не место рационализму, скептицизму и прагматизму. Надо возвыситься над бытовыми проблемами и тогда велик шанс, что интуиция подскажет выход из сложившейся ситуации.
Что можно делать в этот день:
Хороший момент для начала путешествия. Также легко пойдет процесс самообразования, изучения иностранных языков, научных исследований.
День Ангела: Денис, Василий, Савелий. Женских имен в этот день в святцах нет.
Сновидения: вещие — можно увидеть истинное отношение тех, кто приснился.
Приметы:
Ночь теплая на Иова — огурцов будет много.
Нет росы утром — жди перемены погоды.
Осы сооружают гнезда в открытых местах — лето будет сырым.
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