Иов-горошник: почему 19 мая не стоит предаваться скептицизму?

Христиане всего мира 19 мая вспоминают святого праведного Иова Многострадального — главного героя «Книги Иова» в Ветхом Завете.

Согласно писанию, он жил приблизительно за две тысячи лет до Рождества Христова где-то в северной части Аравийского полуострова. Благочестивый Иов был главой счастливого семейства — супруга родила ему семерых сыновей и трех дочерей. Все они жили дружно и в достатке.

В Библии говорится, что сам дьявол позавидовал счастью Иова и перед лицом Бога стал говорить, что, мол, если отнять у Иова его земное счастье, вся его праведность сразу же исчезнет.

Тогда на Иова были посланы всевозможные несчастья — он лишился всего — детей, богатства, здоровья. Но он хоть и роптал, но «не произнес ничего неразумного о Боге». Так продолжалось долгое время, но в итоге Иов не предал своей веры, и все, чего он лишился, было ему возвращено. Утверждается, что он прожил еще более ста лет в счастье и вере.

На Руси этот день называли «Иов-горошник» — пришло время сеять горох. При этом делать это нужно непременно на закате, чтобы воробьи этого «не видели» и не выклевали семена. Считалось, что если попросить святого Иова, то будет богатый урожай.

Что нельзя делать этот день:

Сегодня не место рационализму, скептицизму и прагматизму. Надо возвыситься над бытовыми проблемами и тогда велик шанс, что интуиция подскажет выход из сложившейся ситуации.

Что можно делать в этот день:

Хороший момент для начала путешествия. Также легко пойдет процесс самообразования, изучения иностранных языков, научных исследований.

День Ангела: Денис, Василий, Савелий. Женских имен в этот день в святцах нет.

Сновидения: вещие — можно увидеть истинное отношение тех, кто приснился.

Приметы:

Ночь теплая на Иова — огурцов будет много.

Нет росы утром — жди перемены погоды.

Осы сооружают гнезда в открытых местах — лето будет сырым.

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