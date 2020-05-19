🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 мая, звезды советуют воздержаться от излишнего общения с окружающими, поскольку велик риск спровоцировать конфликт. Лучше — уединиться дома и побаловаться себя чем-нибудь вкусненьким.

♈ Овен

В который раз вы бежите от самого себя. Неужели, так страшно посмотреть правде в глаза? Ведь от этого зависит ваше будущее! Будьте сегодня внимательны к партеру. Вы так долго водите его за нос, что уже и сами запутались в чувствах. Вероятно, разговор по душам позволит вам прояснить ситуацию и расставить все точки над «i». И, пожалуйста, подумайте 100 раз прежде, чем что-то заявить.

Космический совет: говорите правду, но очень осторожно. Не стоить ранить чувства невинного человека.

♉ Телец

Кажется, кто-то измучил себя копанием в прошлом и находится на грани срыва. «Шаг вперед и два назад» — такая схема действий не приведет вас к намеченной цели, а напротив, украдет месяцы и даже годы жизни. Подумайте об этом сегодня. Звезды уверяют: настало время для серьезных перемен. Приготовьтесь: вас ждут великие дела!

Космический совет: обратите внимание на собственное поведение. Пора менять отношение к ситуации.

♊ Близнецы

Близнецы, 19 мая для вас — день отдыха и красоты. В последнее время вы слишком обессилили из-за бесконечных обязанностей по дому и работы в удаленном формате. Помните царицу Клеопатру и ее причудливую склонность ко всему прекрасному? Самое время последовать ее примеру. Примите горячую ванну с пеной и лепестками роз, а затем попросите супруга сделать массаж. Вот увидите — усталости как не бывало!

Космический совет: вы слишком устали от мирской суеты. Пора подумать о себе.

♋ Рак

Рак, настало время для решительных действий! Задумайтесь, как долго вы живете по привычному шаблону, навязанному обществом? Возможно, когда-то вы и пытались поступить по-своему, однако рядом тут же появлялся человек-манипулятор, критиковавший выбор. Помните: будущее зависит только от вас, а значит, «не стоит прогибаться под изменчивый мир».

Космический совет: перестаньте полагаться на мнение других людей. Рискуйте ради счастливой жизни.