Экс-солистка группы «Демо» раскрыла уникальный способ облегчить роды
39-летняя Саша Зверева настаивает, что знает все о «естественном процессе».
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Фото, видео: Instagram @sashazvereva
Звезда поп-сцены Саша Зверева продолжает делиться с подписчиками в Instagram подробностями своей четвертой беременности. На сей раз артистка удивила публику, открыв секрет «легких» родов.
Так, по словам Александры, главное — в период вынашивания малыша побольше внимания уделять интимной зоне. Например, регулярно делать массаж с аромамаслами.
«Это разогревающий стретчинг-массаж для умасливания и максимальной эластичности мягких тканей. Мой чудесный „фруктовый“ массаж с лимонами, апельсинами помогает сохранить первозданность главной героини в родах, которая проводит в этот мир новых замечательных людей», — пояснила звезда.
В числе прочего, Зверева добавила, что полезными будут контрастные обливания из душа и регулярные, но умеренные занятия спортом. Все это, по мнению певицы, способствует профилактике варикоза, растяжек, разрывов и даже геморроя.
«Я буду рекомендовать женщинам эти важные детали. Моими проблемами были бы швы и прочая боль, если бы я пренебрегала секретами. К слову сказать, даже Макарка весом 4300 граммов не смог повредить и прошел максимально аккуратно при такой подготовке», — подытожила Саша.
Фолловеры артистки оценили ее рекомендации, а в комментариях отметили, что мечтают быть похожей на красавицу-певицу.
«Сашенька, вы такая умница! В следующую беременность обязательно попробую!»
«Неужели это работает? Завтра же затарюсь маслами!»
«Ваши посты просто бомба! Не каждый поделится самым сокровенным!» — обращались подписчики в звезде.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Саше Зверевой удалось предсказать четвертую беременность.
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