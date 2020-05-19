По словам врача, следы на ногтях могут указывать на серьезную проблему организма.

О какой опасности предупреждают белые полоски на ногтях?

Фото: www.globallookpress.com /kati

Белые полоски на ногтях появляются при наличии в организме определенных проблем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Многие воспринимают такое явление как косметический дефект. По словам специалиста, эта примета говорит о сбое в работе одного из внутренних органов.

Врач указывает, что таким образом человеческое тело реагирует на повышенное воздействие мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов. По тем же причинам у людей появляются гиперемия за ушами и на шее. Это покраснение кожи, которое вызывается переполняемостью кровью сосудов. При этом Елена Соломатина отмечает, что такие симптомы относят к нетипичным для такого вида заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишние килограммы у женщины могут стать причиной бесплодия. Согласно статистическим данным акушеров-гинекологов, у пациенток с избыточным весом выше риск выкидыша или преждевременных родов.

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