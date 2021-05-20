День памяти мученика Акакия сотника: что можно и категорически нельзя делать 20 мая?

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Сергей Зеленский
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Сегодня важно излучать во Вселенную только добро.

День памяти мученика Акакия сотника: что можно и категорически нельзя делать 20 мая?

Фото: Wikimedia

Христиане всего мира 20 мая вспоминают мученика Акакия сотника, жившего на рубеже II–III веков в Каппадокии — нынешняя территория Турции. Доподлинно неизвестна дата его рождения, однако молодость святого пришлась на яростные гонения императора Максимиана на христиан.

У Акакия успешно складывалась военная карьера — к 25 годам он уже командовал сотней воинов. Однажды вышестоящий начальник спросил его о вере, и Акакий признался.

«Среди христиан рожден я, христианином я и останусь; свидетелем в этом да будет мне сам Господь; не только отец и мать моя, но и мои деды, и прадеды были христианами: потому христианином останусь и я», — приводятся его слова в священных текстах.

О таком «дерзком» ответе было доложено императору, и Акакия подвергли неимоверным многодневным пыткам, но он не отступился от веры. В 303 году его обезглавили мечом.

Что нельзя делать 20 мая

Лучше не начинать ничего кардинально нового в своей жизни, но сформировать в голове четкий план действий. Безусловно, это не значит, что можно сегодня предаваться лени — текущие дела требуют доведения до конца.

Что можно делать 20 мая

Нужно стараться быть в приподнятом легком настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать мысли и эмоции, не допуская негатив. Важно излучать во Вселенную только добро, ведь лунный месяц вот-вот закончится, и каждому необходимо очиститься от дурного.

День Ангела: Антон, Илья, Михаил, Степан, а главный именинник — Акакий, чье имя в наши дни практически не встречается.

Сновидения: вещие, могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Возможно увидеть свое будущее.

Приметы 20 мая

Этот день на Руси называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами. На улицу выставляли ведра с водой, чтобы она погрелась под лучами майского солнца, а затем ее пили и умывались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день Иова-горошника.

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