🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, Луна находится в знаке Тельца. Это время идеально подойдет для дружеских посиделок и решения семейных проблем.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, Луна в знаке Тельца благоприятствует установлению новых дружеских и любовных связей. А тем, у кого есть вторая половинка, рекомендуется побыть рядом с ней.
♈ Овен
Овны, сегодня наступит время вашего внутреннего озарения. Вы найдете способ разобраться со всеми проблемами, которые вас беспокоят, и обрести чувство внутреннего покоя. Оставайтесь на связи с вашим высшим я. Отведите время для медитации. Звезды предупреждают, что вскоре все ваши мечты воплотятся в жизнь. Обратите внимание на знаки.
Космический совет: отведите время на самоанализ и помедитируйте.
♉ Телец
Тельцы, что, если ваше сверхактивное воображение препятствует тому, чтобы сделать вас счастливыми? Зачем искать подвох там, где его нет? Скоро все наладится и обязательно будет хорошо. Не позволяйте страху и беспокойству убедить вас в обратном. Влюбленные Тельцы рискуют оказаться втянутыми в конфликты и ссоры. Сегодня все будут играть против вас. Но не переживайте. Помните, вы обладаете способностью создавать свой собственный кусочек рая.
Космический совет: контролируйте свой гнев.
♊ Близнецы
Близнецы, социальные сети открывают нам доступ к большому количеству информации, но из нее очень мало той, которая действительно достоверна. Хватит вестись на утки блогеров и слушать ложь, которую распространяют неосведомленные пользователи! Если вас действительно интересует какой-то вопрос, проконсультируйтесь с экспертом.
Космический совет: научитесь доверять не словам, а фактам.
♋ Рак
Раки, танцуйте! И на вашей улице, наконец, случился праздник! Все, о чем вы так долго переживали, миновало, и теперь впереди только белая полоса. Однако не расслабляйтесь, постарайтесь провести подаренное время с пользой и воспользоваться удачей в делах, которые давно требовали решения.
Космический совет: поблагодарите судьбу за подаренную радость.
♌ Лев
Сегодня Луна покровительствует всем тем, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. День хорошо подходит для любого вида работы. Особенно легко даются расчеты, компьютерные задачи, написание рефератов и дипломов.
Космический совет: окунитесь с головой в работу.
♍ Дева
Девы, сегодня звезды вам советуют подумать о своем прошлом, проанализировать, какие факторы повлияли на становление вашего характера, что кроется под возникшими страхами. Возможно, после того, как вы найдете корень проблемы, вам будет проще с ней справиться и разобраться с делами.
Космический совет: подумайте, как прошлое повлияло на ваше будущее.
♎ Весы
Весы, хватит следить за чужой жизнью и постоянно всем завидовать. Если кто-то заработал вас и купил роскошную виллу с яхтой — это еще не повод кусать локти. У вас все впереди. Воспримите успехи других как личный пример и мотиватор, который вас заставит самосовершенствоваться и не останавливаться на достигнутом.
Космический совет: хватит завидовать, пришло время действовать.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня Юпитер, Венера и Плутон начинают ретроградное движение. Это значит, что в вашей жизни будут слышны отголоски из прошлого. Велика вероятность, что вам захочется вернуться к бывшим возлюбленным или возобновить отношения с теми, на ком уже давно поставили крест. Не поддавайтесь соблазнам.
Космический совет: действуйте рационально.
♐ Стрелец
Стрельцы, никогда не поздно освоить новую профессию, изменить свой стиль, научиться рисовать и сотворить шедевр. Если вы настроены на всевозможные риски, звезды помогут. Помните, ваш возраст — не более чем число в паспорте. Вы всегда можете начать все сначала, когда это потребует ваша душа. Поэтому следуйте зову своего сердца и ни о чем не жалейте.
Космический совет: позвольте все решения за вас принимать сердцу.
♑ Козерог
Козероги, запомните, каждый красив по-своему. Невозможно всем угодить точно так же, как нельзя всем сразу не нравиться. Научитесь ценить себя и принимать таким, какой вы есть. Научитесь смотреть на себя по-новому и прощать себя за те случаи, когда вы не оправдали своих ожиданий. Запомните, окружающие не хотят видеть идеальных людей, они могут принять ваши ошибки.
Космический совет: научитесь любить себя.
♒ Водолей
Самоизоляция — не повод лениться и деградировать, Водолеи. Научитесь извлекать максимальную пользу из этого периода. Наверняка, у вас накопилось много домашних дел. Попробуйте каждый день составлять план и четко следовать инструкции. Вот увидите, ваша жизнь вскоре преобразиться!
Космический совет: возьмите себя в руки и освойте искусство тайм-менеджмента.
♊ Рыбы
В нашей жизни бывают моменты, когда мы трудимся не покладая рук, но безрезультатно. А потом наступают времена, когда минимальные усилия приводят к максимальным результатам. Сейчас вы, Рыбы, находитесь именно в этом периоде. Посмотрите, как двери, которые когда-то были закрыты, волшебным образом открываются, и как люди, о которых вы мало знаете, становятся вестниками позитивных перемен. Расслабьтесь, расслабьтесь и позвольте жизни течь своим чередом.
Космический совет: позвольте Вселенной сделать вас счастливым.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.
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