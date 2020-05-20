🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, Луна в знаке Тельца благоприятствует установлению новых дружеских и любовных связей. А тем, у кого есть вторая половинка, рекомендуется побыть рядом с ней.

♈ Овен

Овны, сегодня наступит время вашего внутреннего озарения. Вы найдете способ разобраться со всеми проблемами, которые вас беспокоят, и обрести чувство внутреннего покоя. Оставайтесь на связи с вашим высшим я. Отведите время для медитации. Звезды предупреждают, что вскоре все ваши мечты воплотятся в жизнь. Обратите внимание на знаки.

Космический совет: отведите время на самоанализ и помедитируйте.

♉ Телец

Тельцы, что, если ваше сверхактивное воображение препятствует тому, чтобы сделать вас счастливыми? Зачем искать подвох там, где его нет? Скоро все наладится и обязательно будет хорошо. Не позволяйте страху и беспокойству убедить вас в обратном. Влюбленные Тельцы рискуют оказаться втянутыми в конфликты и ссоры. Сегодня все будут играть против вас. Но не переживайте. Помните, вы обладаете способностью создавать свой собственный кусочек рая.

Космический совет: контролируйте свой гнев.

♊ Близнецы

Близнецы, социальные сети открывают нам доступ к большому количеству информации, но из нее очень мало той, которая действительно достоверна. Хватит вестись на утки блогеров и слушать ложь, которую распространяют неосведомленные пользователи! Если вас действительно интересует какой-то вопрос, проконсультируйтесь с экспертом.

Космический совет: научитесь доверять не словам, а фактам.

♋ Рак

Раки, танцуйте! И на вашей улице, наконец, случился праздник! Все, о чем вы так долго переживали, миновало, и теперь впереди только белая полоса. Однако не расслабляйтесь, постарайтесь провести подаренное время с пользой и воспользоваться удачей в делах, которые давно требовали решения.

Космический совет: поблагодарите судьбу за подаренную радость.