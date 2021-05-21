День Иоанна Богослова: что можно и категорически нельзя делать 21 мая?

Христианский мир 21 мая почитает один из главных символов веры — образ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из 12-ти, умерших своей смертью. Его образ встречается практически во всех храмах.

Преставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одно из самых загадочных событий в Священном Предании. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платом. Те не осмелились нарушить просьбу учителя.

Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не оказалось. Зато ежегодно, 21 мая, на могиле стал выступать тонкий слой праха («манны»), приносивший исцеления. В честь этого события установлено весеннее празднование памяти святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Как правило, он изображается в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках и в присутствии ангела, часто орла; иногда представлен молодым, безбородым и длинноволосым.

Что нельзя делать 21 мая

Категорически запрещено заниматься гаданиями и проводить другие магические ритуалы. Это может навлечь беду и множество несчастий.

Крестьяне предпочитали не резать овощи в Иоанна Богослова. Считалось, что в противном случае осенью точно не будет богатого урожая.

Под запретом также был тяжелый труд. Генеральная уборка или ремонт 21 мая может навлечь неприятности или плохую погоду.

Что можно делать 21 мая

Сегодня на Руси пекли пироги, которые потом выносили из дома и раздавали случайным прохожим. Самый старый человек в доме перед этим выходил на дорогу и усердно молился, чтобы Бог послал им доброго и честного человека, с которым можно разделить хлеб.

Для крестьянина было важным встретить странника, чтобы год был счастливым и урожайным. Если же никто на пути не попадался, пироги скармливали птицам.

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