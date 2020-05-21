Христианский мир 21 мая почитает один из главных символов веры — образ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из двенадцати, умерших своей смертью. Его образ встречается практически во всех храмах.

Преставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одно из самых загадочных событий в Священном Предании. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платом. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не оказалось. Зато ежегодно, 21 мая, на могиле стал выступать тонкий слой праха («манны»), приносивший исцеления. В честь этого события установлено весеннее празднование памяти святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Как правило, он изображается в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках и в присутствии ангела, часто орла; иногда представлен молодым, безбородым и длинноволосым.

Что нельзя делать в этот день:

Наступают критические сутки перед новолунием — последние, а потому самомобилизация может стать спасительным кругом. Нельзя встревать ни в какие споры, даже на улице. Нужно замкнуться в себе, делать то, что запланировано ранее, но ни в коем случае не начинать нового.

Что можно делать в этот день:

Оставаться сдержанным, по возможности, свести все контакты на «нет», быть дома, сделать уборку, причем, генеральную. Лучше зажечь свечу и загадать желание.

День Ангела: Арсений, Иван.

Сновидения: сон на Ивана-Богослова — вещий, но хранить его надо в тайне.

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