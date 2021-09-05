Суженый, ряженый: мужчина с каким именем идеален для тебя?

Многие девушки часто задаются вопросом — кто мой единственный и неповторимый? Когда я выйду замуж, и кто же будет моим избранником? Оказывается, можно узнать имя молодого человека, чтобы понять, сложатся ли у вас отношения.

Борис Хигир — главный российский исследователь имен установил связь между определенными именами и близкими отношениями их обладателей. Об этом сообщает Elle.ru.

Анна

В отношениях с мужчинами Анна ведет себя застенчиво. Она не любит флирт и обижается, когда молодой человек относится к ней несерьезно. Анна умеет сопереживать, часто проблемы ее близких становятся ее проблемами. По этой причине она обычно выходит замуж за мужчину, которого жалеет, а не любит. Анна — хорошая мать и заботливая жена. Но своему супругу она скорее станет верной подругой, нежели страстной любовницей.

Удачно сложится брак с:

Алексей, Евгений, Захар, Константин, Степан.

Нежелательно заключать брак с:

Александр, Георгий, Лев, Сергей, Станислав.

Анастасия

Анастасия всегда пользуется спросом у молодых людей. Обычно очень доверчива и наивна. Она быстро влюбляется, очень ранима, чувствительна и впечатлительна. Обычно рано выходит замуж, потому что уверенна, что это чувство продлится вечно. Выбирает сильного, уверенного в своих силах мужчину.

Анастасия хорошая хозяйка и мать, видит смысл жизни в детях, поэтому готова идти на жертвы ради их благополучия.

Удачно сложится брак с:

Алексей, Борис, Евгений, Елисей, Захар, Юрий, Константин, Степан, Жан.

Нежелательно заключать брак с:

Александр, Георгий, Лев, Сергей, Станислав, Николай, Виталий, Инокентий.

Валентина

Валентина добра к окружающим и всегда готова прийти на помощь. Она легко заводит новых знакомых, очень коммуникабельна. При этом Валентина очень практична, всегда озабочена материальным благополучием.

В доме у Валентины всегда порядок, муж накормлен, а дети помыты и прилежно выглядят. Родители супруга не чают в ней души. Однако Валентина достаточно капризна, ревнива и бывает резка. Для мужа может стать хорошим партнером и всегда поддержит в трудной ситуации. Но только если он будет готов признать ее авторитет и не станет с ней спорить.

Удачный брак может сложиться с:

Валентин, Петр, Василий, Андрей, Виктор, Александр, Тарас, Эммануил, Юрий, Владимир, Глеб, Аркадий, Виталий, Иван, Сергей, Тимур, Борис.

Нежелательно заключать брак с:

Николай, Леонид, Георгий, Станислав, Борис, Валерий, Анатолий.

Вера

Вера не любит вступать в конфликты, но долго хранит обиду. Она очень внимательна к близким и требовательна к будущему супругу. Прежде чем выйти замуж Вера все взвесит, оценит избранника и только потом примет решение. Ей важно, чтобы мужчина был ее старше, уверенно стоял на ногах и был реализован. Вера достаточно сексуальна, но раскрывается это только, если она искренне любит.

Вера хорошо готовит, она верная жена и заботливая мать. Однако не особо готова проявлять чувства к детям, поэтому обычно рожает одного ребенка.

Удачно сложится брак с:

Борис, Михаил, Сергей, Петр, Андрей, Владимир, Захар, Юрий, Вадим, Евгений, Игорь, Кирилл, Константин, Ринат, Егор, Родион, Александр, Тимур.

Нежелательно заключать брак с:

Анатолий, Владислав, Вячеслав, Олег, Дмитрий, Рубен, Станислав, Степан.

Виктория

Виктория спокойна, терпелива, уравновешена. Обладает красивой внешностью, но не умеет ей пользоваться. Мужа выбирает очень долго — ей важно иметь рядом заботливого и чуткого мужичину, который поможет ей раскрыться, обрести уверенность в себе.

Вика готова многим пожертвовать ради семьи. Даже бросить карьеру и стать домохозяйкой. В сексе она романтична и изобретательна, она тщательно продумывает до мелочей.

Удачно сложится брак с:

Михаил, Владимир, Борис, Назар, Семен, Юрий, Ростислав, Эрнест, Степан, Илья, Никита, Денис, Петр, Леонид, Антон.

Нежелательно заключать брак с:

Станислав, Владислав, Эммануил, Захар, Анатолий, Николай, Тарас.

Галина

Галина всегда знает, чего хочет добиться в жизни. Для нее одинаково важны карьера и семья. Однако выбирая между первым и вторым, предпочтет заниматься любимым делом, а не стирать пеленки.

Галина безусловный лидер в семье. Мужа выбирает тщательно — он должен быть самым красивым, состоятельным, а главное спокойным и покладистым. Не особо любит заниматься домашним хозяйством, часто готовит и убирается на скорую руку.

Жить с Галиной не просто. Поэтому первый брак обычно кончается разводом. Второго супруга Галина будет выбирать еще скрупулезнее и избирательнее. В сексуальных отношениях проявляет невероятную энергию, старается удовлетворить свои потребности.

Удачно сложится брак с:

Валерий, Ярослав, Борис, Юрий, Андрей, Георгий, Олег, Гарик, Петр, Алексей, Степан, Осип, Виктор, Артур, Богдан, Валентин, Яков, Эдуард.

Нежелательно заключать брак с:

Леонид, Николай, Игнат, Егор.

Дарья

Дарья любит общество мужчин. Ее обычно окружает много ухажеров, она заводит множество романов и часто меняет сексуальных партнеров. Однако замуж не торопится — обычно связывает себя узами брака после 25 лет. Она очень тщательно подходит к выбору партнера.

Дарья заботливая жена и мать. В ее доме всегда уют и порядок. Она вкусно готовит, гостеприимна, хорошо ладит с родителями мужа. Дарья умеет сделать семейную жизнь счастливой, внимательна к супругу и его желаниям. Секс для Дарьи является стимулятором для продуктивного творчества.

Удачно сложится брак с:

Сергей, Василий, Евгений, Борис, Артем, Алексей, Михаил, Петр, Родион, Владимир, Тимур, Иван, Павел, Вячеслав, Матвей, Дмитрий, Леонтий, Антон, Юрий, Вадим, Евгений.

Нежелательно заключать брак с:

Олег, Тарас, Эдуард, Феликс.

Екатерина

Екатерина очень эгоистична, самолюбива, хитра и эмоциональна, чем очень гордится. Она никогда не даст себя в обиду. Катя любит мужское общество. В мужья выбирает себе спокойного, готового все прощать мужчину. В семье она лидер.

Не любит лицемеров, болтунов. Недоверчива, осторожна. Болезненно относится к предательству и изменам, но никогда не винит себя.

Второй раз замуж выходит не скоро, и в основном только для того, чтобы самоутвердиться, как женщине. Секс для нее — способ поддержания здоровья, стимул для нормальной полноценной жизни.

Удачно сложится брак с:

Петр, Семен, Иван, Григорий, Артем, Павел, Виталий, Денис, Леонид, Борис, Тихон, Арсений, Сергей, Михаил, Игнат, Антон, Данила, Василий, Василий, Юрий, Аркадий, Родион.

Нежелательно заключать брак с:

Виктор, Кирилл, Николай, Яков, Максим, Давид, Эдуард, Ян.

Евгения

Женя откровенна, прямолинейна, не любит ухищрений и интриг. Легче находит общий язык с противоположным полом. В мужчина ценит отзывчивость и порядочность.

Евгения прекрасная супруга, семья для нее самая важная ценность. В мужья выбирает солидного, знающего себе цену мужчину. Однако не многие могут осилить тот эмоциональный накал, который привычен для Евгении.

Она очень привязывается к избраннику, если чувствует родственную душу и достигла с ним сексуальной гармонии. В сексе может быть страстной, но для этого мужчина должен завоевать ее сердце.

Удачно сложится брак с:

Радик, Петр, Вадим, Оскар, Роман, Александр, Владимир, Олег, Константин, Глеб, Виталий, Андрей, Богдан, Егор, Павел, Алексей, Аркадий, Василий, Михаил.

Нежелательно заключать брак с:

Эдуард, Станислав, Феликс, Роман, Иван, Николай, Ян, Кирилл, Иосиф, Ричард, Святослав.

Елизавета

Елизавета резка и груба с теми, кто ей не симпатичен. Замуж всегда старается выйти рано, так как хочет посвятить свою жизнь занятию любимым делом, не отвлекаясь на поиски партнера. Лиза точно знает, кто ей нужен для крепкого брака, не любит размениваться по мелочам.

Елизавета во многом готова идти на компромиссы с супругом, заботливая, верная, но ревнивая жена. Секс для нее — искусство наслаждения жизнью, радость и счастье. Не любит грубых ласк, напора. Брак у Елизаветы достаточно прочный.

Удачно сложится брак с:

Александр, Матвей, Борис, Максим, Эдуард, Сергей, Святослав, Юрий, Федор, Иван, Семен, Роман, Ян, Эмиль, Михаил, Давид, Илья, Виталий, Бронислав, Даниил, Григорий, Кирилл, Дмитрий.

Нежелательно заключать брак с:

Валентин, Николай, Олег, Роберт, Степан, Харитон, Феликс, Савва, Теодор, Савелий.

Ирина

Ирина комфортнее чувствует себя в мужской компании. Она очень влюбчива и ревнива, но умеет сохранять свою независимость от партнера. Она никогда не растворится в мужчине, всегда помнит о своих интересах и желаниях.

Замуж Ирина не торопится, она всегда окружена ухажерами и имеет возможность выбирать.

Когда Ира влюбляется, то становится нежной и заботливой. В мужья берет состоятельного мужчину, серьезного и хозяйственного.

Она умеет ладить с родителями мужа, в ее доме всегда порядок и уют. Редко решается на развод, так как ценит стабильность и покой. В сексе темпераментна и страстна.

Удачно сложится брак с:

Леонид, Ефим, Давид, Артем, Борис, Иван, Богдан, Иосиф, Владимир, Андрей, Артур, Егор, Кирилл, Максим, Сергей, Денис, Аркадий, Геннадий, Захар, Валентин, Герман, Степан, Эдуард.

Нежелательно заключать брак с:

Дмитрий, Константин, Ярослав, Роман, Валерий, Анатолий, Александр, Олег.

Карина

Карина стремится быть в центре внимания, знает себе цену и умело пользуется своими достоинствами. Она очень эмоциональна, импульсивна, но жизнерадостна, гостеприимна и дружелюбна.

Часто рано выходит замуж, так как очень эмоциональная и влюбчивая натура. Однако этот брак обычно долго не живет. Не любит заниматься домашними делами, долго остается не приспособленной к семейной жизни.

Карина выдвигает высокие требования к партнеру, редко, кто из мужчин может им соответствовать. Многие молодые люди относятся к ней с настороженностью, хотя не один не откажется от легких любовных отношений. Только сильный мужчина сможет обуздать ее характер.

Удачно сложится брак с:

Арсен, Борис, Крнстантин, Мирон, Вячеслав, Артем, Сергей, Богдан, Илья, Алексей, Владимир, Захар, Григорий, Юрий, Мирослав, Кирилл, Егор, Виктор, Герман, Ярослав, Ростислав, Филипп, Михаил, Глеб, Антон.

Нежелательно заключать брак с:

Ефим, Анатолий, Давид, Оскар, Тимур, Эммануил, Николай.

Кристина

Кристина подвижна, приветлива и обаятельна. Никому не позволит командовать собой. Легче находит общий язык с парнями, нежели с девушками.

Замуж выходит не быстро — она долго проверяет мужчин на чувства. Очень осторожна и осмотрительна. Однако умеет любить бескорыстно и страстно.

Мужчина, которого выберет Кристина, должен быть готов к ограничению свободы и частому контролю. А если он еще будет удовлетворять Кристину в сексе, то получит разрешение сделать ей предложение.

Удачно сложится брак с:

Сергей, Илья, Захар, Азарий, Макар, Ефим, Тимур, Петр, Михаил, Виктор, Анатолий, Эдуард, Владимир, Борис, Андрей, Василий, Денис, Артур, Геннадий, Евгений, Владислав, Роман, Лев, Иван, Константин, Дмитрий, Глеб, Алексей.

Нежелательно заключать брак с:

Николай, Феликс, Тарас, Оскар, Леонид, Юрий, Никита, Станислав.

Марина

Марина пользуется большим спросом у мужчин. Она часто заводит не долгосрочные романы, нуждается во внимании мужского пола. Падка на лесть и комплименты. Старается завоевать сердца мужчин, чтобы заставить завидовать соперниц.

Монотонность долгих отношений ее утомляет, Марина любит развлечения и любовные интриги. Выбирает достойных мужчин, которые превосходят ее в интеллектуальном плане.

Пытается сохранить крепкий брак, так как боится остаться в одиночестве. Очень ревнива и скандальна. Может устроить ссору при окружающих. Плохо ладит со свекровью.

Смысл жизни Марины в детях. Как мать легко завоевывает их авторитет.

Удачно сложится брак с:

Владислав, Антон, Захар, Адам, Юрий, Евгений, Денис, Игорь, Ян, Артем, Арсен, Михаил, Сергей, Илья, Болеслав, Кирилл, Аркадий, Роман, Андриан, Леонид, Максим, Руслан, Валентин.

Нежелательно заключать брак с:

Борис, Николай, Анатолий, Георгий, Станислав, Дмитрий, Алан, Артур.

Маргарита

Нетерпелива, эмоциональна, легко вспыхивает, но быстро остывает. В любви — страстна, мечтательна, сентиментальна, жаждет бурных страстей. У нее обычно много любовников.

В мужчинах ценит предприимчивость и практичность. Выходит замуж за того, кто готов долго и усердно завоевывать ее сердце. Обычно выбирает мужчину значительно старше по возрасту. Однако в супруге часто разочаровывается.

В браке Маргарита лидер и не терпит возражений. Тем не менее очень заботлива, но не любит готовить. Для Маргариты очень важна сексуальная связь с партнером.

Удачно сложится брак с:

Петр, Эдуард, Аркадий, Захар, Дмитрий, Семен, Павел, Иван, Геннадий, Савелий, Давид, Вадим, Евгений, Ефим, Руслан, Эдуард, Роман, Кирилл, Георгий, Илья, Михаил, Сергей, Константин, Василий, Павел.

Нежелательно заключать брак с:

Анатолий, Станислав, Федор, Николай, Самуил.

Мария

Добродушна, терпелива, но своенравна и горда. Марии необходимо о ком-то заботиться, проявлять свое участие в жизни партнера. Мужчин покоряет своим остроумием и изяществом. Никого не держит возле себя, чем еще больше цепляет молодых людей.

Замуж не торопится, но обычно быстро находит избранника и строит крепкий брак. Не склонна к изменам и всегда прислушивается к супругу. Она отличная хозяйка, жена и мать. Обожает готовить и создавать уют в доме. Но не забывает и про себя — всегда тщательно следит за своим внешним видом.

Мария не потерпит измену, она очень ревнива. В сексуальной жизни очень изобретательна, способна доставить удовольствие своему партнеру.

Мечтает о большой семье и хочет минимум троих детей.

Удачно сложится брак с:

Глеб, Григорий, Валентин, Богдан, Леонид, Андрей, Борис, Александр, Виктор, Максим, Мирон, Сергей, Павел, Евгений, Даниил, Владимир, Артур, Анатолий, Иван, Петр.

Нежелательно заключать брак с:

Руслан, Эдуард, Феликс, Тарас, Вячеслав, Ярослав, Станислав, Денис, Бажен.

Надежда

Обаятельна, веселая и жизнерадостная. Надежда обладает сильным характером и силой воли. Она любит фантазировать и идеализировать жизнь. В отношениях с мужчинами очень навязчива. Если влюбилась — то не отпустит своего возлюбленного до последнего.

Надежда не способна к изменам и уловкам. В мужья выбирает такого же ответственного и уверенного в себе мужчину. Ей главное найти с избранником точки соприкосновения.

Надя любит всеми руководить, в том числе и мужем. В браке она становится степеннее и спокойнее. В сексе достаточно зажата и не готова к экспериментам.

Редко решается на развод из-за страха одиночества.

Удачно сложится брак с:

Михаил, Валерий, Иван, Виталий, Егор, Сергей, Адам, Федор, Тимофей, Александр, Федор, Тимофей, Павел, Роман, Богдан, Мурат, Захар, Александр, Борис, Руслан, Кирилл, Арсен, Оскар.

Нежелательно заключать брак с:

Владимир, Анатолий, Федор, Феликс, Николай, Кирилл, Станислав, Семен, Роберт, Давид, Максим, Ефрем, Витольд.

Наталья/Наталия

Наталья умна и рассудительна. Она дружелюбна, жизнерадостна, не может находиться в одиночестве. Пользуется спросом у мужчин. Наташа сексуальна, темпераментна, капризна и не переносит критику.

Очень рано начинает нуждаться в семье, выходит замуж обычно до 25 лет. Своего супруга Наталья мечтает сделать счастливым, ей важно, чтобы люди рядом с ней всегда чувствовали себя комфортно.

Она ласкова, заботлива и очень внимательна. Секс для Натальи смысл жизни. Она может завести любовника, но не на зло мужу, а просто для разнообразия.

Наталье очень важна эмоциональная связь с парнером, чувственная совместимость.

Удачно сложится брак с:

Владимир, Семен, Павел, Тихон, Назар, Борис, Тарас, Алексей, Сергей, Михаил, Александр, Евгений, Федор, Эльдар, Леонид, Олег, Савелий, Иосиф, Егор, Аркадий, Антон, Борис, Даниил, Давид, Юрий, Матвей, Болеслав, Станислав, Виктор.

Нежелательно заключать брак с:

Степан, Григорий, Владислав, Николай, Анатолий, Лев.

Нина

Тщеславна, себялюбива, настырна и упряма. Имеет завышенную самооценку, и очень требовательна к окружающим. Однако всегда готова помочь, честна и справедлива в отношениях.

Она много читает, хорошо образована, большое значение предает интеллекту мужчины. Нина очень обаятельна и пользуется интересом у противоположного пола.

Замуж она выходит за самого остроумного, содержательного мужчину, причем, достаточно удачно. Однако во втором браке становится более сдержанной, мудрой и ласковой.

В сексе темпераментна, страстна, ее фантазиям нет предела. Рядом с ней сможет ужиться только терпеливый, понимающий мужчина.

Удачно сложится брак с:

Михаил, Артем, Станислав, Юрий, Константин, Александр, Геннадий, Илья, Клим, Евгений, Андрей, Леонид, Семен, Георгий, Сергей, Тихон, Борис, Герман, Валентин, Владимир, Павел, Яков.

Нежелательно заключать брак с:

Анатолий, Федор, Игнат, Дмитрий, Степан, Николай, Эдуард, Филипп.

Ольга

У Ольги хороший вкус, она следит за собой. Нравится мужчинам. Она достаточно завистлива к успехам других женщин, ей важно быть одной из лучших, жить в достатке и беззаботно.

В семье Ольга лидер. Всегда знает, как управлять хозяйством и домочадцами. Способна пойти на измену, если не чувствует ласки и тепла от супруга. Но не позволит роману зайти слишком далеко, так как ценит семью.

Удачно сложится брак с:

Илья, Вадим, Тарас, Константин, Богдан, Егор, Сергей, Павел, Захар, Руслан, Мирослав, Олег, Семен, Юрий, Ян, Роман, Владимир, Игорь, Антон, Феодор, Феликс, Лев, Георгий, Константин, Виктор, Артем, Вадим, Никита, Эмиль.

Нежелательно заключать брак с:

Евгений, Борис, Станислав, Леонид, Александр.

Полина

Умна, образована, экономна. Следит за своим внешним видом, обладает хорошим вкусом. Любит дорого одеваться и красивые вещи. Она мила, обаятельна, любит флиртовать с мужчинами.

Не разменивается на несерьезные отношения, семья для Полины на первом месте. Может пойти на случайную связь только ради здоровья или поддержания тонуса.

Очень гостеприимна, любит заниматься хозяйством. Ей удается построить крепкий брак. В мужья выбирает добросовестного и ответственного мужчину. Полина выбирает избранника больше разумом, чем сердцем.

Она самокритична и часто оправдывает своего партнера. Готова идти на уступки, совсем безобидна и не злопамятна. На измену не решается — слишком брезглива.

Удачно сложится брак с:

Ефим, Владимир, Геннадий, Иосиф, Ян, Александр, Валерий, Игнат, Ярослав, Захар, Илья, Алексей, Юрий, Василий, Эдуард, Кирилл, Петр, Виталий, Денис, Иван, Павел, Родион, Филипп, Константин, Борис, Эрик.

Нежелательно заключать брак с:

Давид, Август, Анатолий, Мирон, Леонард, Тимур, Семен, Эмиль, Тарас, Георгий, Вадим, Игорь.

Софья

Софья педантична, принципиальна и очень усидчива. Она может долго заниматься кропотливой работой. Она обаятельна, щедра и доброжелательна. Софья склонна к полноте, однако это добавляет ей определенный шарм.

В выборе партнера очень осторожна, замуж рано не выходит и всегда находит нужную партию. Выбирает себе уверенного избранника с сильным характером. Она замечательная хозяйка и очень любит готовить.

Жить с Софьей очень комфортно, она никогда не ругает за разбросанные вещи и все делает сама.

В сексе Софья страстна и эмоциональна. Если мужчина удовлетворяет ее в постели, она даже не посмотрит в другую сторону.

Удачно сложится брак с:

Юрий, Александр, Борис, Ефим, Иосиф, Владимир, Константин, Сергей, Антон, Игнат, Алексей, Семен, Эмиль, Максим, Глеб, Владислав, Иван, Валентин, Андрей, Аркадий, Олег, Вадим.

Нежелательно заключать брак с:

Петр, Станислав, Дмитрий, Матвей, Николай, Виталий, Артур.

Светлана

Противоречива, доверчива и часто сама не знает, чего хочет. Она обидчива, эмоциональна, резко вспыхивает, но быстро отходит. Света очень энергична и постоянно нуждается в движении.

Долго выбирает партнера, хочет разобраться полностью в своем избраннике. Однако не всегда получается. Даже в зрелом возрасте часто ошибается в своем выборе.

Света легко влюбляется, раскрывает душу, ей тяжело расставаться. Она не умеет отпускать партнера. Может быть навязчива.

Притягивает к себе мужчин своим обаянием, женственностью, мягким и покладистым нравом. Часто выходит замуж два-три раза.

Удачно сложится брак с:

Владимир, Виктор, Тихон, Игорь, Лев, Вадим, Богдан, Андрей, Григорий, Денис, Олег, Алексей, Вячеслав, Савелий, Аркадий, Феликс, Борис, Артем, Никита, Кирилл, Юрий, Евгений, Георгий, Василий.

Нежелательно заключать брак с:

Глеб, Станислав, Степан, Тимур, Николай, Роман, Всеволод.

Татьяна

Татьяна имеет завышенную самооценку, считает себя самой лучшей, не может находиться в тени. Очень заботится о своем внешнем виде, любит красивую одежду. Она импульсивна, амбициозна, тем не менее жизнерадостна и добра. Татьяна очень притягательна для мужского пола.

Замуж она выходит легко, но ее супругу живется с ней достаточно трудно. Она склонна к изменам, так как хочет перепробовать всех мужчин для сравнения. Секс для Татьяны — способ самоутверждения.

В семье она лидер. Заботливая, но ревнивая жена. В отношениях часто капризна. Однако Татьяна очень любит детей, всегда их балует.

Удачно сложится брак с:

Марк, Владимир, Артем, Михаил, Тимур, Олег, Сергей, Эдуард, Евгений, Григорий, Иван, Игорь, Илья, Глеб, Андриан, Анатолий, Сергей, Павел, Максим, Константин, Валерий, Гордей, Ян.

Нежелательно заключать брак с:

Альберт, Станислав, Вячеслав, Геннадий, Степан, Григорий.

Юлия

Юлия любит мужское внимание и красивые ухаживания. Она нежна, покладиста и привлекает мужчин своей женственностью. Живет полной жизнью, очень сумбурна и непредсказуема.

Юлия не выносит одиночество, а внимание мужчин ей льстит и добавляет самоуверенности. Сексуальные потребности Юлии не слишком велики, ею руководят эмоции связанные с чувством превосходства над другими.

С мужчинами она честна, открыта и доверчива. Никогда не обманет и станет плести интриг.

Замуж Юля не торопится, но, если попадется удачный вариант, сомневаться не будет. Часто несколько раз бывает в браке. Прекрасно ведет хозяйство. В ее доме все блестит и сияет чистотой. Юля очень предана семье и мужу. Не склонна к изменам.

Удачно сложится брак с:

Константин, Владислав, Владимир, Геннадий, Яков, Эдуард, Петр, Илья, Борис, Леонид, Евгений, Михаил, Филипп, Иван, Андрей, Роман, Кирилл, Егор, Андрей, Сергей, Марк, Захар, Григорий.

Нежелательно заключать брак с:

Богдан, Денис, Вадим, Руслан, Игнат, Эльдар, Назар, Родион, Май.

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