Чем отличается «женщина-кошка» от «чебурашки» и как не стать на вторую похожей?

Психолог Александр Шахов рассказал в Instаgram, какими женщины должны стремиться стать.

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Фото, видео: Instagram @psycholog.alexandr.shahov, globallookpress.com /CHROMORANGE / Samot

Известный психолог Александр Шахов дал советы своим подписчицам в Instagram по тому, как не превратиться в «женщину-чебурашку», которой окружающие могут вешать лапшу на уши. Эксперт убежден, что все представительницы прекрасного пола должны стремиться стать «женщинами-кошками», которые не позволяют мнению окружающих влиять на них в чрезмерной степени.

По мнению специалиста, прежде всего, нужно избавиться от предрассудков и начать жить своей жизнью, а не пытаться подстроиться под чужие шаблоны.

«Желающих учить много: мама, папа, общество, мужчины и психологи, конечно. Пытаться жить по чужим правилам — значит жить чужой жизнью. Кошка выбрала то, что подходит и полезно ей, а не другим», — отметил психолог.

Второе правило «женщин-кошек» — жить сегодняшним днем, спуститься с небес на землю и принимать правду такой, какая она есть.

«Можно мечтать о прекрасном далеко, а можно жить в счастливом настоящем. Кошка трезво смотрит на мир, принимает хоть порой горькую, но полезную для душевного здоровья правду», — почеркнул Шахов.

Третье правило — «слушать мудрых и знающих, а не крикливых и ярких». Эксперт рекомендовал всем женщинам быть внимательнее и не вестись на уловки мошенников, которые предлагают дорогой товар за бесценок. Он напомнил, что всегда за все приходится платить и получить «горы алмазов», ничего не делая, невозможно.

«Что дорого, не может стоить дешево, как бы вам этого не хотелось. Люди, ищущие „волшебное средство“ — технику, чтобы ничего не надо делать самому и которая „гарантирует сразу великолепный результат за смешную сумму“, хотят обманываться и обманщики тут как тут», -пояснил специалист.

Шахов добавил, что женщинам, прежде всего, нужно опираться на людей, близких по духу. По мнению психолога, родственники иногда могут оказаться хуже злейших врагов, поэтому в 100% случаев им доверять не стоит.

«Кошка четко разделяет людей на близких, чужих и манипуляторов, которые прикидываются близкими, чтобы бессовестно пользоваться и причинять боль. Она создает свое окружение сама, выбирая общение, которое ее обогащает, питает энергией позитива и спокойствия», — рассказал психолог.

Instagram @psycholog.alexandr.shahov

В заключение он добавил, что «кошками» можно назвать только тех женщин, которые разобрались со своим прошлым, перестали таить обиды на бывших возлюбленных и вспоминать неудавшиеся отношения.

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