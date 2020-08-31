«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Телеведущие встретились в коридорах Останкино, и только один из них выглядел как положено во время пандемии коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram забавный ролик, который назвала «Случай в Останкино». На видео она встречается в коридоре телестудии с ведущим Иваном Ургантом, лицо которого закрыто маской.
На оживленное приветствие тот потребовал, чтобы Ксения сняла себя, «чтобы люди увидели», что она разгуливает по телецентру «без всего».
«А что, я сдала анализы, мне можно», — оправдалась Собчак.
«Нет, ты просто сдала уже, мать!» — ответил ей Ургант.
«Ты тоже хорошо выглядишь», — парировала телезвезда.
Подписчики Ксении тоже возмутились таким пренебрежением правилами безопасности.
«Почему без намордника, Ксюша?»
«Самоизоляция для бедных. Богатым шляться без маски в порядке вещей».
«Ну общественное же место, Ксения Анатольевна!» — пишут в комментариях пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ксения Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни. Слова признательности телеведущая написала в своем микроблоге в Instagram.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 31 авг
- Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России?
- 31 авг
- Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
- 31 авг
- Япония полностью отменила безвизовые обмены с Россией
- 30 авг
- Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
- 29 авг
- Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
- 29 авг
- Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
- 27 авг
- Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
- 27 авг
- «Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
- 26 авг
- Украина на месяц закрыла границы для иностранцев
- 26 авг
- Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19
Читайте также
72%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?