Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram забавный ролик, который назвала «Случай в Останкино». На видео она встречается в коридоре телестудии с ведущим Иваном Ургантом, лицо которого закрыто маской.

На оживленное приветствие тот потребовал, чтобы Ксения сняла себя, «чтобы люди увидели», что она разгуливает по телецентру «без всего».

«А что, я сдала анализы, мне можно», — оправдалась Собчак.

«Нет, ты просто сдала уже, мать!» — ответил ей Ургант.

«Ты тоже хорошо выглядишь», — парировала телезвезда.

Подписчики Ксении тоже возмутились таким пренебрежением правилами безопасности.

«Почему без намордника, Ксюша?»

«Самоизоляция для бедных. Богатым шляться без маски в порядке вещей».

«Ну общественное же место, Ксения Анатольевна!» — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ксения Собчак благодарна самоизоляции за два месяца ежедневного общения с самым главным мужчиной в ее жизни. Слова признательности телеведущая написала в своем микроблоге в Instagram.

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