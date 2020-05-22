Что можно и нельзя делать 22 мая в день поминовения Николы Вешнего

Православная церковь отмечает 22 мая перенесение мощей святителя и чудотворца Николая, известного еще как Никола Угодник из города Миры, который находился на территории современной Турции в Бари (город на юге Италии). Это событие произошло в 1087 году.

Николай жил на рубеже III–IV века в Малой Азии и прославился своими добрыми делами. С самого детства он был очень религиозен и проводил много времени в храме и за чтением Священного Писания. Все полученное в наследство от состоятельных родителей имущество он раздал бедным, а свою жизнь посвятил служению Богу, ревностно защищая христианскую веру от ересей.

Святитель Николай считается покровителем мореплавателей. Именно у него просят защиты те, кто отправляется в морское путешествие и обращаются с молитвой терпящие кораблекрушение. По преданию, однажды по дороге в Александрию Николай воскресил моряка, сорвавшегося во время шторма с мачты и разбившегося насмерть. Рассказывали и о другом случае, когда святой спас тонущего матроса.

В народе праздник перенесения мощей Николая-чудотворца называли Никола Весенний, Никола Вешний или Никола Летний. Этого дня всегда ждали с нетерпением. Считалось, что именно на Николу приходит настоящее летнее тепло. В этот день обычно начинали сеять пшеницу и сажать картофель. Как покровитель водной стихии, Никола должен был принести земле живительную влагу — дождь на 22 мая по приметам свидетельствовал о том, что лето не будет засушливым.

Что нужно делать 22 мая

На Николу у верующих принято ходить в церковь и не только молиться святому об исполнении желаний, но и освящать воду. Считается, что в этот день она приобретает целебные свойства и ее можно пить от разных болезней и окроплять жилище, чтобы очистить от всякой скверны.

День Николы Вешнего считается очень благоприятным для свадьбы или предложения руки и сердца — такой брак обещает быть долгим и счастливым.

Очень важным в этот день всегда считалось помириться с теми, с кем находишься в ссоре — тогда отношения будут крепкими.

В деревнях на Николу Вешнего сажают картошку, а домашний скот переводят на подножный корм. Если в этот день нет дождя, нужно молиться Николаю угоднику, чтобы послал живительной влаги и лето не было засушливым.

После Николина дня можно купаться в водоемах. До срока это запрещалось — говорили, того, кто нарушит запрет, русалка утянет на дно.

Чего нельзя делать 22 мая

В народе верят, что в Николин день нельзя брать деньги в долг и одалживать — или не вернут, или сам не сможешь отдать.

Не рекомендуется также в этот день стричь волосы и ногти — вместе с ними можно «отрезать» здоровье.

После заката нельзя выносить мусор — вместе с ним из дома уйдет и семейный достаток благосостояние.

Народные приметы

Если на Николу Вешнего пойдет дождь, засухи летом не будет и урожай будет хорошим.

Если к 22 мая зацвела сирень, через две недели можно идти в поле искать шампиньоны.

Если одуванчики закрылись в середине дня — скоро пойдет дождь.

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