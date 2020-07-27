Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Возможность выступить на заседании организации они получили впервые.
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Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Украинцы, которые проживают в Крыму, получили возможность на комфортную интеграцию в культурное, общественное и экономическое российское пространство. Об этом на Совбезе ООН по видеоконференции заявили сами жители полуострова.
Возможность выступить на заседании организации они получили впервые. По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, на полуострове нет и намека на национальную неприязнь: после воссоединения с Россией украинцев никто не воспринимал как чужаков.
Также Гридчина призвала мировое сообщество защитить права русскоязычного населения на Украине, которое подвергается дискриминации. И особенно — в школах и детсадах. Там детей заставляют обучаться исключительно на украинском языке.
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