Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Возможность выступить на заседании организации они получили впервые.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Украинцы, которые проживают в Крыму, получили возможность на комфортную интеграцию в культурное, общественное и экономическое российское пространство. Об этом на Совбезе ООН по видеоконференции заявили сами жители полуострова.
Возможность выступить на заседании организации они получили впервые. По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, на полуострове нет и намека на национальную неприязнь: после воссоединения с Россией украинцев никто не воспринимал как чужаков.
Также Гридчина призвала мировое сообщество защитить права русскоязычного населения на Украине, которое подвергается дискриминации. И особенно — в школах и детсадах. Там детей заставляют обучаться исключительно на украинском языке.
Читайте также
82%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?