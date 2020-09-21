Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Алиса Старжевская
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Актриса выложила в Instagram новый снимок, который заставил фанатов подозревать, что у Екатерины появился возлюбленный.

Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Фото: Instagram @eskulkina

В режиме самоизоляции многие звезды жалуются на приобретенные лишние килограммы и на удручающее настроение. А вот актриса Екатерина Скулкина, наоборот, радует фанатов позитивными и «похорошевшими» снимками. В своем профиле в Instagram артистка выложила селфи, сделанное в машине, где она лучезарно улыбается. Причем выглядит Екатерина помолодевшей, счастливой и цветущей. Всему виной весна? Или любовь? Подпись к фото заставляет задуматься.

«Любовь — это то, что ты наживаешь впрок. Любовь — это единственный багаж, который ты сможешь взять с собой в ангельский поезд, потому что она не весит ничего. Любовь — это единственная валюта, которая ценится в раю. Любовь — это единственное родимое пятно на одинаковых душах, по которому мы, любящие, узнаем друг друга на небесах», — процитировала артистка писателя Олега Батлука в комментариях к фото.

Instagram @eskulkina

Подписчики оценили внешний вид Екатерины Скулкиной и отметили, что она очень хорошо выглядит и поспешили засыпать актрису комплиментами.

Недавно Екатерина Скулкина скинула 20 килограммов. По словам актрисы, она активно занимается спортом. Артистка часто демонстрирует в Instagram свои достижения, и судя фото можно сделать вывод, что она применяет различные виды физической нагрузки — от пилатеса до тягания тяжелых гирь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая Варнава и Скулкина в латексе исполнили соблазнительный танец.

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