ТОП-10 имен обладатели которых притягивают деньги

Большинство из нас мечтает зарабатывать много денег. Кто-то же просто хочет, чтобы деньги сами падали к ним в руки. Однако некоторые находятся постоянно в долговой яме и еле сводят концы с концами, а кто-то же, наоборот, купается в денежных купюрах. От чего это зависит? Оказывается, от имени. Ведь не зря говорят — как корабль назовешь, так он и поплывет. Об этом сообщает Businessman.ru.

В современном мире существуют определенные «денежные» имена, как для мужчин, так и для женщин. Вот о них мы и расскажем.

Александр

Обладатели этого имени прирожденные лидеры и воины. Они упорны и усердны. Именно это позволяет им добиваться карьерного роста и больших финансов.

Владимир

Мужчины с этим именем с детства достигают хороших результатов в учебе, потом занимают руководящие посты. Владимиры становятся успешными бизнесменами, так как умеют организовывать людей и обладают сильной энергетикой.

Константин

Они обладают сильным характером и духом. Честолюбивы, работоспособны, не терпят обмана и предательства. Никогда не сомневаются в своих поступках и действиях.

Обладатели этого имени — счастливчики. Их любит фортуна. Особенно в денежном плане им всегда везет.

Виктор

Мужчины с этим именем решительны, они уверенные в себе и в своих действиях. Викторы никогда не размениваются по мелочам, а ставят цель и идут к ней.

Обладатели этого имени хорошие исполнители. Они быстро поднимаются по карьерной лестнице и увеличивают свой доход.

Роман

Романы талантливые и преуспевающие во многом мужчины. Они не знаю проигрышей и поражений. Мужчины с этим именем часто работают в банковской сфере, так как разбираются в финансовых операциях и знают, что делать с деньгами. А, следовательно, в жизни у них тоже не бывает проблем с достатком.

Ирина

Обладательницы этого имени сильны духа и гибкого ума. Они добиваются больших результатов в различных сферах деятельности.

Также Ирины хорошие хозяйки, имеют отличный вкус и всегда грамотно распоряжаются деньгами.

Марина

Марины рассудительны, умны, целеустремленны. Женщинам с этим именем везет во всем: любви, карьере и финансах. Они обладают сильной энергией и притягивают к себе положительные моменты.

Виктория

Женщины с этим именем решительны, всегда идут к победе и не готовы довольствоваться малым. Неудачи ни капли не сломят их дух. Эти женщины всегда добиваются руководящих должностей в работе и финансовой обеспеченности.

Наталья

Обладательницы этого имени стабильны, трудолюбивы и уверенны в себе. Они не обращают внимание на сплетни, их редко что может сбить с пути.

Натальи умеют добиваться успеха в любой деятельности, всегда стремятся к лучшему результату. Они живут в гармонии с собой и всегда морально устойчивы.

Татьяна

Татьяны с детства знают, какими людьми себя окружить. Именно хорошие связи помогают им пробиться в будущем. Обладательницы этого имени не очень хорошие хозяйки, зато грамотные стратеги и карьеристки.

Причем женщинам с этим именем удается построить крепкую семью, хорошие дружеские отношения и успешную карьеру.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-7 имен обладатели которых считаются самыми умными людьми.