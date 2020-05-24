ТОП-5 глупых убеждений, мешающих разбогатеть

Финансовый достаток волнует многих из нас. Однако кто-то никогда не нуждается в деньгах, а кому-то, наоборот, вечно что-то мешает хорошо зарабатывать.

Лайф-коуч Дарья Хэнсон объясняет, все дело в наших мыслях. Чтобы получать много денег, нужно избавиться в своей голове от некоторых негативных установок.

Много денег нельзя заработать честным способом

Это не так! Возможно, в бандитские 90-е большие деньги можно было либо украсть, либо получить «черным» бизнесом. Однако сейчас совсем другое время. Существует множество сфер, в которых достичь хорошего заработка не проблема. Например, реклама, социальные сети, программирование и так далее.

Если у вас нет навыков ведения того же Instagram или вы не разбираетесь в компьютерах, это тоже не лишает вас зарабатывать большие деньги. Можно открыть свой бизнес, сделать грамотную рекламу, продумать стратегию и — вуаля! Вы успешный предприниматель.

Тем более что сейчас можно всему обучиться в интернете. Есть множество курсов и онлайн-тренингов, которые помогут вам обрести необходимые навыки.

Чтобы быть богатым надо вкалывать всю жизнь

Тоже неверное утверждение, от которого стоит избавиться в своей голове. Это с детства заложенная программа — хочешь много зарабатывать — впахивай. Поэтому мы сами выбираем себе тяжелую работу, устраиваемся в компанию, которая находится на гране разорения, создаем себе лишние трудности, а что в итоге? Денег особо не прибавляется. А все потому, что люди, которые много зарабатывают, мыслят по-другому.

Поэтому, чтобы стать миллионером, недостаточно просто работать больше, например, не восемь, а 16 часов в день. Надо изменить свои мысли и подход к тому, чем вы занимаетесь.

У меня не хватает знаний и умений

Никогда не стоит себя недооценивать и сравнивать с окружающими. Да, возможно, вы не умеете петь и рисовать, но это не значит, что у вас нет других талантов, с помощью которых вы сможете зарабатывать.

Выпишите свои достоинства и умения, поймите, в чем вы сильны и где сможете себя проявить и начинайте действовать. Каждый человек в чем-то преуспевает других. Вам главное понять, чем вам было бы интересно заниматься и в какой сфере деятельности вы смогли бы раскрыть свои таланты.

И всегда будьте готовы отдавать и тратить, тогда и деньги пойдут к вам в руки. Это закон природы.

Деньги портят людей

Если у вас в голове такая установка, то вы сами отталкиваете от себя желанные купюры. Не нужно думать о том, что, разбогатев, вы станете эгоистичным, высокомерным и злым. Наоборот, представьте, как многим людям вы сможете помочь. Например, родителями или бабушке с дедушкой. Вы можете пожертвовать деньги в благотворительные организации, больницы, приюты. Напишите список положительных дел, которые вы смогли бы осуществить, если бы стали богаче.

Если я разбогатею, то все будут хотеть от меня только денег

Чаще всего такие мысли посещают мужчин, так как они боятся, что друзья и женщины будут с ними только из-за денег. Однако и представительниц женского пола иногда беспокоит этот вопрос. Поэтому они часто не занимаются самореализацией, а становятся содержанками и домохозяйками.

Часто такие негативные установки бывают и у тех, кому приходится содержать и пожилых родителей, и детей, и еще несколько родственников, так как человек начинает ощущать себя денежным мешком.

Но от таких мыслей нужно избавляться и правильно подбирать себе окружение, чтобы не столкнуться с подобными ситуациями и не мешать себе хорошо зарабатывать, пишет издание Wday.ru.

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