Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Эксперт по звездам Алена Никольская считает, что этот период будет очень удачным. Однако некоторым все же придется потрудиться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Chandra X-ray Observatory, YouTube @Алёна Никольская

Ведущий астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, чего ждать людям от предстоящей недели с 25 по 31 мая.

По словам специалиста, этот период будет и сложным, и прекрасным одновременно. Так, растущая Луна принесет людям максимум пользы, если они сами того пожелают. Звезды советуют: беритесь за любые начинания и за те проекты, которые вы так долго откладывали, и помните, что в мире нет ничего не возможного!

Когда начать действовать?

Астролог отмечает, что предстоящая неделя четко разделится на две половины. В первой будет много совершенно неожиданных ситуаций. Даже если вы все просчитали, судьба обязательно подкинет сюрпризы. Именно поэтому в начале недели особенно важно быть внимательным и собранным.

Начиная с четверга, можно преступить к «практике» и реализации планов. Правда, при этом не стоит забывать и о возможных последствиях тех или иных маневров.

На что важно обратить внимание?

Алена Никольская напоминает, что в период с 24 по 26 мая будет наблюдаться секстиль Марса, планеты активности и бесконечной энергии, и Урана, планеты оригинальности и неожиданных свершений.

«Две эти планеты будут в хорошем аспекте, а значит, возрастет удачливость и предприимчивость. Точный аспект будет 25 мая в 9.48 по московскому времени. В этот момент вам необходимо сконцентрироваться и подумать, чего же вы хотите в жизни. В этот момент могут прийти очень интересные идеи!» — отмечает астролог.

В четверг, 28 мая, Меркурий переходит в знак Рака из довольно привычного и комфортного знака Близнецы. По словам Алены, этот аспект отразится на чувствительности. Так, например, некоторые станут слишком придирчивыми и избирательными, а другие и вовсе не смогут спокойно общаться с окружающими, выводя их на эмоции.

«Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы будете говорить, с какой интонацией и что вы будете говорить своему окружению. Потому что сейчас, а Меркурий будет в Раке аж до 5 августа, мы будем так чувствительны к тому, что говорят люди и с какой интонацией. Будем обращать внимание на вербалику больше, чем на смысл,  того, что будут говорить», - пояснила эксперт.

И в заключение добавила, что ввиду вышеперечисленного с 28 по 5 августа необходимо быть максимально терпимыми и проявлять искреннюю заботу о близких людях.  

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ответила известная ведунья на вопрос об окончании пандемии COVID-19 и будущем человечества после серьезного кризиса.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.88
0.96 78.44
0.64
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Последние новости

0:28
Кровля приемного покоя городской больницы полыхает в Приморском крае
0:25
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?
0:17
«Карму никто не отменял»: Тарзан ответил на критику из-за жалоб о нехватке денег
0:04
Тело голой девушки нашли в мусорном баке в Москве
23:50
ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин
23:40
Когда начнут снимать ограничения в России? — мнение главы Роспотребнадзора

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок