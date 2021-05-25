День Епифания Кипрского: что можно и что нельзя делать 25 мая

25 мая православные верующие чтут память Епифания Кипрского. В христианстве он считается одним из самых ранних отцов церкви. В народном календаре этот день называют Рябиновкой. Он посвящен одному из самых распространенных деревьев в России, Белоруссии, на Украине и других странах.

Что нельзя делать 25 мая:

Сегодня не рекомендуется без надобности брать в руки острые предметы — есть риск пораниться. Также лучше держаться подальше от огня, чтобы не пострадать, пишет «Утро.ру». Не стоит делать маникюр — он быстро слезет. А косметологические процедуры обернутся проблемами с кожей.

На Епифания нельзя проявлять жадность. Иначе не будет удачи, и окружающие люди отвернутся от скряги. Не нужно пить спиртные напитки — можно натворить или наговорить то, о чем после придется жалеть. Незамужней девушке нельзя носить черные вещи — по народной примете, это сулит раннее вдовство.

Что можно делать 25 мая:

Поверье гласит, что поделившемуся сегодня чем-то с другим человеку воздастся вдвойне. 25 мая советуют надевать красную одежду, чтобы притянуть в свою жизнь радость и любовь.

В этот день важно уделить внимание содержанию дома, в особенности — кухни. Любому человеку в этот день нужно проявлять терпение и миролюбие.

Приметы 25 мая:

Красный рассвет сулит лето без дождей;

Если утром пасмурно, летом будет много осадков;

Если зацвела рябина, будет хороший урожай.

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