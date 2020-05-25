Стало известно, как не стоит называть девочку, чтобы не навлечь на нее страдания в будущем.

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых обречены на несчастья

Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Специалисты советуют будущим родителям осторожно подходить к наречению дочерей. Данное девочке имя может стать для нее как залогом счастья, так и залогом страданий. Портал Dnpr.com рассказал о пяти именах, обладательницам которых выпадает непростая судьба.

Александра

Мужская энергетика этого имени идет не во благо Александре. Всю жизнь она живет ради близких, часто в ущерб себе. Она решает чужие проблемы, но ее старания ценят далеко не всегда.

Вера

Во всех своих неудачах Вера винит окружающих. При этом проблемы она решает сама. Эта целеустремленная дама стремится к жизненным высотам, но часто теряет интерес к жизни.

Ирина

Обладательница этого имени несговорчива и упряма. С ней сложно найти общий язык. Отчасти поэтому Ирина остается в одиночестве. Ей подолгу не удается построить личную жизнь.

Людмила

Девушка с таким именем тоже обречена на длительные поиски избранника. Людмиле сложно угодить. Часто она ощущает себя несчастной, уходит в работу, но и та не приносит ей успокоения.

Надежда

Успех и признание рано или поздно приходит к Надежде. Но ее энтузиазм исчезает, когда она вспоминает о страданиях, которые перенесла на пути. Она гордая, властна, и часто одинока.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой.

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