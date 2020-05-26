Как рассказы переживших клиническую смерть удивили ученых из Израиля

Израильские ученые решили выяснить, как работает человеческий мозг перед смертью, пишет сайт U-news.com.ua. Для этого исследователи собрали рассказы пациентов, которые пережили клиническую смерть или приобрели околосмертный опыт в угрожающих жизни ситуациях, таких как теракты, перестрелки, природные и автомобильные катастрофы.

Эксперты отметили, что никто из участников эксперимента не рассказал о «традиционном» парении над своим телом, перемещении в тоннеле навстречу яркому свету, появлении фигур, вроде ангелов. По словам специалистов, эти явления не имеют научного доказательства. В то же время воспоминания опрошенных пациентов оказались во многом схожи. Чаще всего люди говорили, что в моменты между жизнью и смертью время как бы застывает или растягивается.

За мгновения до потери сознания в моменты автоаварий пострадавшие успевали просмотреть несколько видений, напоминающих кинофильм об их жизни. Некоторые образы навевали страх, что специалисты связали с огромным выбросом адреналина в кровь.

Пережившим клиническую смерть пациентам казалось, что они могут «вселиться» в людей, которых видят, и почувствовать чужие эмоции. Ученые объяснили это тем, что отвечающие за эмоции и воспоминания префронтальная кора, височная и теменная доли головного мозга способны дольше сохранять кровоснабжение.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Светлана Крючкова рассказала о своем опыте клинической смерти.