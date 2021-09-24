ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

|
Валентин Черников
2 952

Люди, рожденные под этими созвездиями, как никто умеют вести за собой.

ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

У каждого человека есть возможность приобщиться к политике, но не всякому дано стать политиком. Для этого нужны не только навыки, подходящий характер и темперамент. По мнению астрологов, успех карьеры на таком поприще во многом определяют звезды. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, у представителей которых есть все, чтобы стать первоклассными политическими деятелями.

Лев

Под этим знаком родилось немало великих политиков — от Александра Македонского и Наполеона до Барака Обамы. Лев от природы стремится к власти и любит командовать. Он умен, презентабелен, красноречив, умеет заражать других своими идеями. Но его тщеславность, стремление во всем доминировать и нежелание прислушиваться к критике часто играет против него.

Стрелец

Не меньше Льва власть обожает Стрелец. Он умеет добиваться желаемого, в том числе высоких постов. А достигнув цели, стремится к большему. Часто у него имеется четкая стратегия, что выгодно отличает его от оппонентов. Под этим знаком родились Жанна Д’Арк, Чингисхан, Александр I, Уинстон Черчилль и многие другие.

Скорпион

Особый магнетизм и умение очаровывать прокладывают Скорпиону путь куда угодно, в том числе в политику. Он может достичь успехов в этой сфере, если научится работать в команде. Он не привык советоваться, из-за чего способен совершать промахи. Укротив свою гордость и проявив больше коммуникативных навыков, он имеет большие шансы оставить свой след в истории.

Весы

В отличие от предыдущих знаков Весы гораздо спокойнее. Сдержанность нередко становится козырем представителя этого знака. Он умеет создавать впечатление, что у него все под контролем. Как политический игрок такой человек довольно гибок. Может подстраиваться под интересы разных классов общества, чем заслуживает популярность.

Овен

Целеустремленность, уверенность в себе и упрямство помогает Овну продвигаться к желаемым постам и собирать вокруг себя единомышленников. Он решителен, честолюбив, убедителен в спорах. Представитель этого знака из тех, кто играет в открытую — честность его сила. На пути к политическим высотам Овну может помешать разве что неумение разбираться в людях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые бесят своих коллег. Рожденные под этими созвездиями люди будут действовать на нервы всем сослуживцам.

+9° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.72
-0.16 85.20
-0.29
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

12:47
Расстрелявший людей в пермском вузе студент пришел в сознание
12:41
Инструмент мозга: как по почерку узнать, что ты псих
12:32
Зеленскому предрекли бегство в Россию из-за скандального закона
12:19
Полиция проверила информацию о готовящейся стрельбе в школе Балашихи
12:18
Засланец Незалежной: гражданин Узбекистана задержан на границе России
12:11
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении

Сейчас читают

Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы
Саша Савельева показала фото с сыном, родившимся раньше срока
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Эдвард Бил о семье, карьере и новой жизни после суда

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака