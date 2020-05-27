🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

|
Василий Заика
3 864

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 мая, растущая Луна в знаке Льва способствует раскрытию творческих способностей, а также формулировке желаний.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 мая, растущая Луна в знаке Льва способствует раскрытию творческих способностей, а также формулировке желаний.

♈ Овен

Этот день прекрасно подойдет для того, чтобы развить и реализовать свои творческие способности. Вам кажется, что вышивание крестиком или лепка кувшинов не более чем хобби? Вполне возможно, что вы ошибаетесь, и именно сегодня вам придет в голову, как извлечь из вашего увлечения не только удовольствие, но и прибыль. Дерзайте!

Космический совет: попробуйте монетизировать свое увлечение.

♉ Телец

Лучшее время, чтобы осознать свой потенциал. Задумайтесь, все ли ваши убеждения действительно принадлежат вам? Как часто вам навязывали какие-то мысли? Подумайте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы делали выбор сами, и все ли вас устраивает. Поверьте, Вселенная ценит вас выше, чем вам кажется!

Космический совет: осознайте свой потенциал.

♊ Близнецы

Последнее время вы напряжены, потому что привыкли все в своей жизни контролировать. А иногда и не только в своей. Близнецы, отпустите ситуацию и позвольте себе наблюдать за происходящим. Поверьте, порой у мира план гораздо лучше, чем вам кажется! Плыть по течению иногда полезно, особенно тем, кто долго стоял у руля.

Космический совет: позвольте себе плыть по течению.

♋ Рак

Вы долго ждали, когда все вокруг вернется на круги своя. И мир постепенно начинает восстановление. А вы готовы? Порой отвыкнуть от недавно приобретенных привычек и вернуться к другому ритму непросто, но вы справитесь. Почувствуйте себя всесильным, и вперед.

Космический совет: пришло время действовать.

♌ Лев

Не стоит придавать так много значения мнению других людей. В последнее время вы стали слишком зависимы от того, что скажут в вашем окружении. Вы самодостаточны, вспомните об этом. Иногда стоит абстрагироваться, чтобы не потерять связь с реальностью и своим «Я». Побудьте наедине с собой.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

♍ Дева

Вам дано творить чудеса, и вашим способностям нет предела. Вспомните о своей волшебной природе, Девы! Тратить энергию на созидание гораздо приятней, чем на разрушения. Вложите свои силы в нечто прекрасное, и вы не заметите, как затраты вернутся сторицей!

Космический совет: направьте силы на созидание.

♎ Весы

Время командной игры, Весы. Вы долго находились наедине с собой, но пора обратить свой взор на союзников. Попробуйте провести вечер среди друзей, уделяя внимание каждому. Вы — душа компании, кто бы спорил, но не стоит все время тянуть одеяло на себя. Поговорите с близкими вам людьми, и гармония внутри не заставит себя ждать.

Космический совет: время командной игры.

♏ Скорпион

Вас гложет демон сомнения и неуверенности в себе. Отпустите ситуацию, расслабьтесь. Ваш постоянный контроль не придает вам сил, а только опустошает. Попробуйте довериться чутью и Вселенной. Они помогут вам разрешить вопрос, который мучит вас уже долгое время.

Космический совет: доверьтесь чутью и Вселенной.

♐ Стрелец

Говорят, что дьявол кроется в деталях. Он же мешает вам взглянуть на картину происходящего целиком. Отвлекитесь от мелочей и попробуйте окинуть взором свою жизнь. Тогда вам станет понятнее, что именно вас не устраивает и как это исправить.

Космический совет: оцените полную картину вашей жизни.

♑ Козерог

Вспомните о вашем главном качестве — мудрости. Как она вам помогала рассудить по уму в непростых ситуациях. Сегодня самое время вновь обратиться к ней. Не суетитесь, и решение волнующего вас вопроса придет само собой.

Космический совет: доверьтесь мудрости и не суетитесь.

♒ Водолей

Каждый день для вас начинается одинаково. И вы порой проклинаете себя и мир за это. Вспомните, что все в ваших руках! Попробуйте начать утро с чего-то новенького: может, стоит заморочиться и приготовить особенный завтрак? Или вас порадует утренняя пробежка вместо еще часа в постели? Импровизируйте, и рутина уйдет.

Космический совет: импровизируйте, и рутина уйдет.

♊ Рыбы

Вы стали жертвой собственных нереализованных ожиданий. Хватит пребывать в плену иллюзий! Пора самому заявить о своих намерениях и желаниях. Ведь пока вы молчите, шансы, что кто-то угадает, чего именно вам хочется, невелики. Не бойтесь говорить о мечтах, Рыбы!

Космический совет: не бойтесь говорить о мечтах.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
8:52
Два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области
8:47
Петербургу — 317! Впервые день рождения Северная столица отметит со всем миром
8:46
Почему Кейт Миддлтон не станет королевой Великобритании
8:40
Водные процедуры устроили накануне дня города «Медному всаднику» в Петербурге
8:34
Петербург писателей: Где жили Пушкин, Ахматова и Бродский?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Как характеризует человека количество букв в имени?
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок