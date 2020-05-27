Невролог назвал продукты, помогающие снять боль

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Алина Потёмкина
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Лидером списка стал перец чили.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, Arkadius Kozera, Nikolay Gyngazov, Ralph Kerpa, NielsDK, Felix Hörhager

Пить таблетки вовсе не обязательно, если вы испытываете слабую или терпимую боль, заявил в интервью «Аргументам и фактам» врача-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Петр Соков. По его словам, есть и другие способы снять болевой синдром, в том числе и приятные. Одним из них является «заедание» неприятных ощущений определенными продуктами.

Лидер среди обезболивающих — перец чили. В нем содержится вещество капсаицин, которое помогает создать дополнительное растяжение в коже, чтобы отвлечь от боли. Кроме того, чувство жжения во рту просто поможет переключить внимание.

На втором месте, по словам медика, среди съедобных средств от боли, находится кофе. Он помогает, если болит голова, но только тем, у кого пониженное артериальное давление. К сожалению, любители кофе могут страдать от головной боли, если не получили свою порцию любимого напитка.

Помогает снять неприятные ощущения и коньяк, расслабляя сосуды. Он, правда, действует кратковременно и может даже ухудшить ситуацию. Поэтому лучше знать меру.

И самая приятна новость: снизить болевые ощущения помогает любая еда, которая вам по вкусу. Поэтому нередки случаи, когда пациенты с хроническими болями «заедают» свой недуг. В целом же, по мнению врача, лучше консультироваться с медиками, особенно, если причина боли для вас не известна. Также в борьбе с болью он назвал эффективными медитации, массаж, водные процедуры, ароматерапию и секс.

«Боль — это очень индивидуальное чувство, и как справиться с „бытовой“ болью, каждый вправе решать сам. Однако в сложных и непонятных ситуациях нужно помнить, что боль — это один из первых, а иногда даже единственный симптом серьезных заболеваний. В таких случаях обязательна консультация врача», — заключил Соков.

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