Вознесение Господне: что можно и что нельзя делать 10 июня

Вознесение Господне отмечается в православном мире в 2021 году 10 июня. Этот праздник — один из важнейших для верующих. О том, какова его история, и какие традиции существуют, рассказывает «Утро.ру».

История Вознесения Господня:

О празднике православные узнали из канонических книг — Евангелий. Согласно тексту священного писания, на 40-й день после Воскресения Иисус собрал своих учеников и вывел из города в селение Вифания. Дав наказ им, он стал возноситься в небо.

Когда празднуют Вознесение Господне:

Праздник, как и многие в православной церкви, привязан к дате. Он отмечается на 40-й день после Пасхи, дня воскрешения Христа. В других конфессиях христианства он также есть, но, например, католики празднуют его, исходя из календаря Григорианского, отличающегося от Юлианского, по которому живет православный мир. Зато он всегда выпадает на четверг, так как Пасха во всех конфессиях — это воскресенье.

Как отмечать:

В этот день в храмах священнослужители меняют красные одежды на белые. В таком облачении они будут возносить молитвы десять дней, вплоть до праздника Троицы.

Традиционно на Вознесение совершаются паломничества на горе Елеон, откуда вознесся Господь. Там есть камень с отпечатком ноги Христа. Верующие поклоняются камню и произносят молитвы. Также принято в некоторых храмах устраивать помимо молебна крестный ход вокруг церкви.

Чего нельзя и что можно делать:

Можно и нужно в этот день идти в храм, молиться. Многие верующие приходят в церкви еще накануне, ко всенощной. В этот праздник уже не действует пост, поэтому после молитвы люди собираются за праздничным обедом.

Злиться, ссориться, произносить грубые слова и ругательства не следует, иначе семья распадется.

Наводить порядок в доме и стирать не рекомендуется: грозят неприятности.

Приглашать гостей нежелательно, а то удачу и везение унесут.

Не полагается оставлять окна и двери открытыми настежь — к бедам.

Мужчинам не годится работать в поле и на огороде, чтобы не остаться без мужской силы.

Позволяется купаться в реках и озерах.

Разрешено выпекать пирожки, булочки в виде лестниц, а также блины в форме обуви.

Желательно приготовить на стол блюда из мяса, рыбы, молока.

Следует помогать бедным и голодным. Хорошо бы порадовать близких подарками.

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