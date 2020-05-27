Вознесение Господне. Что можно и нельзя делать?

Вознесение Господне отмечается в православном мире в 2020 году 28 мая. Этот праздник — один из важнейших для верующих. О том, какова его история, и какие традиции существуют, пишет РИА Новости.

История Вознесения Господня

О празднике православные узнали из канонических книг — Евангелий. Согласно тексту священного писания, на 40-й день после Воскресения Иисус собрал своих учеников и вывел из города в селение Вифания. Дав наказ им, он стал возноситься в небо.

Когда празднуют Вознесение Господне

Праздник, как и многие в православной церкви, привязан к дате. Он отмечается на 40-й день после Пасхи, дня воскрешения Христа. В других конфессиях христианства он также есть, но, например, католики празднуют его, исходя из календаря Григорианского, который отличается от Юлианского, по которому живет православный мир. Зато он всегда выпадает на четверг, так как Пасха во всех конфессиях — это воскресенье.

Как отмечать

В этот день в храмах священнослужители меняют красные одежды на белые. В таком облачении они будут возносить молитвы десять дней, вплоть до праздника Троицы.

Традиционно на Вознесение совершаются паломничества на горе Елеон, откуда вознесся Господь. Там есть камень с отпечатком ноги Христа. Верующие поклоняются камню и произносят молитвы. Также принято в некоторых храмах устраивать помимо молебна крестный ход вокруг церкви.

Чего нельзя и что можно делать

Можно и нужно в этот день идти в храм, молиться. Многие верующие приходят в церкви еще накануне, ко всенощной. В этот праздник уже не действует пост, поэтому после молитвы люди собираются за праздничным обедом.

Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса многие традиции исполнить нельзя. Храмы закрыты для прихожан, но отпраздновать по всем канонам все-таки можно, включив трансляцию богослужения из церкви.

Традиции и приметы

В этот день считается, что Христос бродит по улицам под видом нищего или бродяги. Поэтому нельзя отказывать в милостыни всякому просящему. Раньше хозяйки пекли к Вознесению специальные блины или печенье — Христу на дорожку. Нельзя в этот праздник мусор выкидывать, так можно оскорбить бога.

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