Как характеризует человека количество букв в имени?

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Алина Потёмкина
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Есть имена, предопределяющие успех своим носителям в политике.

Как характеризует человека количество букв в имени?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker.net

Говорят, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Эта поговорка применима не только к названиям, но и к человеческим именам. О том, как влияет на судьбу человека количество букв в имени, рассказала Гелена Пшеничная в своей книге «Именология для начинающих. Читаем имя».

Две буквы в имени не дают полноценной силы его носителю: Ян, Ая, Ия. Дополнить их можно звучным отчеством или фамилией.

Зато уже три буквы в имени приносят мощную энергетику своему обладателю. Правда, женщинам с такими именами приходится непросто: они получают слишком высокую активность, что не всегда им под силу вынести: Мия, Лия, Яна.

Четыре буквы в имени — признак того, что его носитель будет очень общительным. Но тут есть и оборотная сторона медали: такие люди часто зависят от мнения окружающих. Примеры: Вера, Нина, Кира, Глеб, Илья.

Пять букв — идеальное сочетание. Люди с такими именами гармоничны, они имеют внутренний стержень и при этом вписываются в окружающую действительность. Из них нередко получаются хорошие законодатели и представители власти: Борис, Роман, Ирина, Антон.

Шесть букв в имени больше подходит женщинам: Ксения, Карина, Марина. Они становятся надежными партнерами. Мужчины же с такими именами очень нуждаются в заботе, а в любви эгоистичны: Даниил, Кирилл, Матвей.

Семь букв в имени дают человеку стойкость и выдержку. Но такие люди часто скрытны и мрачноваты: Евгений, Татьяна, Ариадна, Алексей.

Восемь букв в имени наделяют носителя способностью меняться самому и менять мир вокруг. Но нередко среди этих людей есть сплетники: Валентин, Ангелина, Владимир.

Девять букв дают имени силу таинственности и загадочности. Но люди с такими именами часто витают в облаках и могут уйти от реальности: Анастасия, Екатерина, Елизавета, Станислав.

Десять букв в имени наделяют человека значительностью и большой энергией: Александра, Константин.

Одиннадцать букв в имени дают человеку силу природы. Он способен стать лекарем. Зато и приспосабливаться к этому миру будет непросто: Максимилиан, Апполинария.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики.

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