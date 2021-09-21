Некоторые люди обладают талантом «чувствовать» окружающее их пространство. Они легко могут отличить «хорошие» вибрации от «плохих», а интуиция их никогда не подводит. Эксперты назвали шесть признаков человека, обладающего высокой энергочувствительностью.

Эмпатия

Тонко чувствующие люди отличаются сострадательностью и добротой. Они всегда знают, когда другим плохо, и стараются поскорее помочь нуждающимся. Иногда их эмпатия доходит до такой степени, что они начинают ощущать физическую боль вместе с тем, кто ее реально испытывает.

Эмоциональные горки

Люди, восприимчивые к вибрациям, очень сильно зависят от общей атмосферы, царящей где бы то ни было. Если всем вокруг грустно — он тоже будет грустить. А если всем весело — то энергочувствительному человеку обеспечен эмоциональный подъем.

Зависимость

Чтобы заглушить низкие вибрации, тонко чувствующие люди прибегают к различным «допингам». Они часто становятся заложниками какой-либо зависимости: обжорства, алкоголизма, наркомании, сексоголизма и прочего.

Умение «читать» людей

Энергочувствительные особы могут без труда распознать, кто в компании хороший человек, а кто «так себе». Они отличные психологи, но никогда не используют свой дар в ущерб другим людям. Манипуляции — это не про них.

Склонность к одиночеству

Чаще всего тонко чувствующие вибрации люди — это интроверты. После встречи с друзьями или элементарного похода по магазинам им требуется отдых. Их выматывает общение с другими людьми.

Умение видеть знаки

То, что другие люди считают обычной случайность, энергочувствительные называют — знак свыше. Они без труда могут понять, чего от них хочет Вселенная, и постараются следовать правильному пути.

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