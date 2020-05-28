🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, растущая Луна в знаке Льва тянет к общению и развлечениям. Захочется полениться о напрочь забыть о всех проблемах.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, растущая Луна в знаке Льва заставляет отказаться от привычной рутины и на некоторое время отдохнуть.
♈ Овен
Овны, разве вы не устали пытаться контролировать каждый аспект своей жизни, давать Вселенной пошаговое руководство о том, что должно случиться в будущем? Всего на один день попробуйте применить подход «меньше значит больше». Меньше беспокойств, больше веры. Вы будете удивлены тем, как у вас все начнет налаживаться.
Космический совет: перестаньте контролировать свою жизнь и доверьтесь судьбе.
♉ Телец
Тельцы, перестаньте равняться на окружающих. Вы — творец своей судьбы, и никто из знакомых не должен вам помешать добиться собственной цели. Творите, любите, мечтайте, развивайтесь и помните, что все зависит только от вас. Хвватит объяснять неудачи несуществующими проклятьями.
Космический совет: полагайтесь только на себя.
♊ Близнецы
Иногда, чтобы что-то получить, нужно что-то отпустить. Близнецы, не бойтесь расставаться с прошлым. Примите жизнь такой, какая она есть. Звезды следят за вами и не позволят вам сбиться с пути. Если вас уволили с работы или предал друг, это еще не повод расстраиваться. Вас ждет светлое будущее.
Космический совет: никогда не сдавайтесь.
♋ Рак
Раки, окунитесь с головой в любовный роман. Когда в последний раз вы испытывали сильные чувства к другому человеку? Если вы не видете на горизонте подходящих кандидатур для серьезных отношений, закрутите с кем-нибудь интрижку. Это вам поможет перезагрузиться и посмотреть на жизнь по-новому.
Космический совет: вам нужна любовь.
♌ Лев
«Только вперед и ни шагу назад», — пусть эти слова станут вашей мантрой на сегодня, Львы. Иногда, чтобы добиться ощутимых результатов в какой-то области, нужно идти напролом. Главное — не упускать шансы, которые вам дарит судьба. Будьте внимательнее к знакам, которые вам посылает Вселенная, и никогда не сдавайтесь.
Космический совет: будьте смелее.
♍ Дева
Девы, наконец-то у вас появилось свободное время для того, чтобы заняться всем, чем вы пожелаете. Изучайте иностранные языки, рисуйте, прочитайте интересную книгу, научитесь вкусно готовить и просто получайте удовольствие от самоизоляции. Счастливым нас делает не кто-то, а мы сами, запомните.
Космический совет: направьте силы на творчество.
♎ Весы
Весы, хватит себя корить за неудачи. Всем людям свойственно ошибаться. Так мы приобретаем жизненный опыт. который в будущем помогает превзойти других. Не стоит ругать судьбу. Научитесь благодарить Вселенную за то, что имеете. Вы увидете, что жизнь скоро заиграет новыми красками.
Космический совет: благодарите судьбу за то, что имеете.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня вас порадует общение со старыми знакомыми или дальними родственниками, которых вы давно не видели. Наверняка найдется масса тем для разговора. Не исключено, что появятся какие-то общие планы, к осуществлению которых вы сможете приступить через несколько недель.
Космический совет: пообщайтесь с близкими.
♐ Стрелец
Стрельцы, вам знакомо выражение: «Мой дом — моя крепость?» Тогда почему вы всегда так стремитесь избежать из своей квартиры? Вместо того, чтобы уходить от проблем, постарайтесь их решить и обсудить все, что вас беспокоит, с близкими.
Космический совет: проведите откровенный разговор с родными.
♑ Козерог
Интуиция — ваше все, Козероги. Однако иногда стоит включить разум и взвесить все «за» и «против». Кто сказал, что чувства должны победить? Сейчас вывести вас из проблем сможет только здравый рассудок и четкая расстановка планов на будущее.
Космический совет: доверьтесь мудрости.
♒ Водолей
Водолеи, вы способны многое изменить к лучшему, нужно лишь направить свою энергию в мирное и конструктивное русло. При этом героически трудиться не требуется: часто достаточно небольшого усилия, чтобы добиться нужного результата. Надо лишь выбрать правильный момент. В этом вам помогут звезды.
Космический совет: готовьтесь к бурным переменам.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вам разрешено помечтать. Полежите на коврике возле камина, почитайте любимую книжку, примите горячую ванну, включите любимый фильм и позвольте себе расслабиться. За несколько рабочих дней вы сильно устали и заслуживаете небольшого вознаграждения.
Космический совет: позвольте себе порелаксировать.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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