Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов

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Сергей Зеленский
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Эти советы появились около пяти тысяч лет назад, но актуальны и по сей день.

Как усилить женскую энергию и стать магнитом для мужчин — ТОП-5 советов от индийских мудрецов

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Мудрые советы для представительниц прекрасного пола содержатся в сборнике самых древних писаний на санскрите — Ведах. Это учение, которому уже около пяти тысяч лет, определяет особое место женщины во Вселенной. Считается, что ее энергия — это основа всего, в том числе, своего рода подпитка для мужчины, который благодаря ей становится сильнее.

Однако у любой женщины в силу разных причин могут происходить энергетические спады. Веды еще в древности предложили пять способов, как вернуть себя в форму.

  1. Массаж. Согласно знаниям древних, женское тело просто нуждается в прикосновениях. Его нужно шевелить, разминать, иначе энергия застаивается, давит изнутри.
  2. Важно уметь отключаться от сложных тем для размышлений, потому что женщине полезно быть несерьезной и позволительно думать о пустяках. В современной жизни это особенно касается бизнес-леди. Нужно уметь отпускать такой груз и не приносить его в дом.
  3. Принятие ванны, при чем с полным антуражем — лепестками роз, ароматическими маслами, свечами — все это благотворно влияет на эмоции и тело
  4. Крайне полезно заниматься вокалом — пение очищает пятую (горловую) чакру — вишудха.
  5. Желательно при любой возможности танцевать — дома с утра, после работы или же записаться на курсы. Танцы в любом виде — это отличный способ для активации женской силы и сексуальности. Особенно хороши арабские и латинские танцы. Безусловно, положительно на восстановление женской энергетики влияют йога и медитации.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых несексуальных женских вещей по мнению мужчин.

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