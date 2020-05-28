ТОП-3 самых действенных совета, как вернуть любимого мужчину

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Сергей Зеленский
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Психологи вывели алгоритм возобновления отношений, но напоминают о недопустимости унижения перед возлюбленным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Rudolf, a.isenegger

Ситуации болезненного расставания с любимым знакомы многим женщинам. Тем больнее это происходит, когда инициатором прекращения отношений становится мужчина. Иногда кажется, что если побороться за свое счастье, то можно вернуть все назад в светлое прошлое. Но в таких ситуациях психологи предупреждают о подводных камнях, которые могут спровоцировать еще больше душевных травм.

Пауза

Многие девушки, когда их бросает парень, начинают лихорадочно искать с ним встреч, забрасывают его сообщениями и телефонными звонками, стараются как можно чаще попадаться ему на глаза и постоянно пытаются вывести на разговоры об отношениях. Этого делать категорически нельзя, поскольку «рана» на сердце еще очень свежа, и любой нормальный человек, в том числе и инициатор разрыва, испытывает очень сильные негативные эмоции. Тем более, если расстаться спокойно не получилось. Очень правильной линией поведения в таком случае будет просто, что называется залечь на дно. Не звонить, не писать, не выискивать информацию в сети. Нужно чтобы прошло время и градус эмоций снизился.

«Та самая» улыбка

Как только пройдет достаточное количество времени после разрыва, можно попытаться постепенно возвращаться в поле его зрения, встречаться с общими друзьями. Возможно попробовать написать по какому-нибудь пустяковому делу: вернуть принадлежащую ему вещь или попросить чисто мужской помощи в решении бытовой проблемы. Самое важное при этом — оставаться абсолютно спокойной и никак не поднимать тему бывших отношений и расставания. Мощным «оружием» должна стать искренняя улыбка — та, которая и покорила его при первом знакомстве.

Прошлое должно остаться в прошлом

Если он все-таки примет решение попробовать все сначала, важно осознать, что эта попытка отношений — с чистого листа. Нет больше прежней жизни с обидами и упрекам. Желательно вообще избегать разговоров о произошедшем расставании, по крайней мере, в самом начале этого хрупкого и так трудно достигнутого мира. Нужно жить и наслаждаться друг другом.

В то же время, специалисты напоминают, что терять свое достоинства, как бы ни было больно после ухода любимого, нельзя. В конце концов, насильно мил не будешь.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 совета, как отвадить охотниц от своего мужчины.

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