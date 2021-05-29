День Федора Житника: что можно и что нельзя делать 29 мая

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена, жившего в IV веке в Египте и прославившегося своей святостью. В народе он получил прозвище Федор Житник, поскольку считалось, что в этот день — последний срок, когда можно сеять жито, то есть хлебные злаки — пшеницу, рожь, овес и ячмень. Однако еще издревле этот день считался одним из самых несчастливых в году, а потому знающие люди советовали провести его как можно более осторожно.

Традиции и обычаи 29 мая:

На Руси готовились к свадьбам. Верили, что для такого наступило более подходящее время: если начать подготовку в этот день, то будущие супруги проживут счастливо, пишет «Утро.ру».

Народные приметы 29 мая:

После дождя бабочки не летают, значит, ненастье повторится.

Кучевые облака быстро движутся в одном направлении — к ясному и сухому дню.

Если лепестки кувшинок показались, заморозков уже не будет.

Припекающее солнце предвещает хорошее лето

Ранее цветение рябины сулит тепло в этот день, позднее — погожую осень.

Гром на Федора Житника указывает на богатый урожай.

Что нельзя делать 29 мая:

Не следует в этот день оставлять пищу на тарелках, иначе в дальнейшем придется питаться объедками.

Использовать ложки тоже не положено: горе в дом придет.

Наводить порядок в жилище, в то время как на огороде работа не выполнена, не разрешается, а то урожай бедный будет.

Много запретов касалось подготовки к бракосочетанию. Матери жениха не позволено выбирать свадебную одежду невесте и полотенце под ноги молодоженам — это приведет к ссорам свекрови и невестки. Не стоит брать у родных обручальные кольца: будущие супруги будут лгать друг другу. Подругам невесты не годится покупать на свадьбу одинаковые платья, в противном случае будущий муж станет изменять жене.

Что можно делать 29 мая:

На стол в этот день желательно подавать любые блюда, кроме первых. Остатки еды нужно отдать домашним животным. В огороде следует навести порядок: убрать сорняки, полить грядки.

Разрешено планировать свадьбу и готовиться к ней. Мать невесты должна покупать ей наряд и полотенце под ноги молодоженам, а туфли будущей новобрачной позволено выбирать только ей самой, причем без родных и подруг.

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