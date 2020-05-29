🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 мая, убывающая Луна находится в знаке Овна. Это время повышенной активности и сильного стресса.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 мая, Луна в Овне может принести массу разочарований. Однако помните: ваша жизнь — в ваших руках. Отложите срочные дела и будьте терпимее к людям. Поверьте, они этого заслуживают.
♈ Овен
Овен, 29 мая для вас — день уюта, гармонии и любви. В последнее время вы часто сталкивались с недопониманием. Причина тому — нежелание идти на компромисс даже с близкими людьми. Конечно, обидно слышать в свой адрес слова обвинения и бесконечные упреки. Но разве вы поступаете иначе? Пора выстраивать адекватный диалог.
Космический совет: начните меня пространство вокруг. Но помните: главное — ваши установки и искренняя любовь к окружающим.
♉ Телец
Прошлое — есть прошлое. Его не вернешь. Телец, вы настолько привыкли действовать по старой и давно опробованной схеме, что применяете ее к любым жизненным ситуациям. И это — ваша главная ошибка. Постарайтесь взглянуть на мир с другой стороны. Не бойтесь пробовать новое и неизведанное.
Космический совет: шаг вперед и два назад — так вы не достигнете поставленной цели. Возьмите себя в руки.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня стоит уделить внимание саморазвитию и немного помедитировать. Вспомните, о чем вы давно мечтали, каких успехов планируете добиться в ближайшем будущем? Запишите мысли на бумажке и четко двигайтесь намеченным пунктам. Вы вышли за рамки возможностей! Но в том и прелесть. Скажите «нет!» собственному страху.
Космический совет: не бойтесь выйти за рамки дозволенного. Это, несомненно, приведет к успеху.
♋ Рак
Рак, чем старше мы становимся, тем чаще боимся окунуться в пучину отважных экспериментов. Но что мешает вам сегодня продумать будущее до нюансов, чтобы сделать его максимально комфортным? Хотите достичь большего — импровизируйте. И не бойтесь потерять сегодня что-то незначительное, чтобы завтра стать по-настоящему богатым.
Космический совет: вся жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Относитесь проще ко всему и помните: крепкие нервы — залог здоровья.
♌ Лев
Лев, вы так устали не от того, что взвалили на плечи непосильную ношу, а из-за вещей, которые вас просто не радуют. Как долго вы будете жертвовать собственным счастьем во благо окружающих людей? Не каждый из них готов на соразмерный поступок. Хотите, чтобы жизнь наладилась? Откажитесь от рутины.
Космический совет: направьте энергию на созидание. Сердце подскажет, как поступить.
♍ Дева
Дева, истина состоит в том, что мир далеко не идеален и никогда не подчиниться нашим фантазиям. Но бесконечная погоня за чем-то прекрасным лишает вас самого главного — времени на настоящую жизнь. Перестаньте тешить себя иллюзиями и ответьте на важный вопрос: «А что сегодня сделали вы, чтобы завтра проснуться счастливым?»
Космический совет: прислушайтесь к окружающим. Близкие люди помогут найти дорогу в светлое будущее.
♎ Весы
Весы, настало время расстаться с предрассудками и броситься в пучину страсти и любви. Вы так долго находились в зависимости от чужого мнения, что и помыслить не могли, как прекрасна жизнь без ограничений. Устройте романтический ужин, включите легкую музыку, пригласите партнера на танец и не забудьте о жарких поцелуях! Так вы получите незабываемые эмоции, а еще потешите собственное эго.
Космический совет: перестаньте стесняться собственных желаний. Иначе — заработаете психическое расстройство.
♏ Скорпион
29 мая для вас, Скорпион, время духовных практик и самопознания. Гармония во всем — вот ваш новый девиз. Не бойтесь уединиться в далеком углу и забыться собственными иллюзиями. Хотите смеяться — смейтесь громче. Хотите плакать — плачьте навзрыд. Дайте волю эмоциям. Только не включайте в эту программу-антистресс любимого партнера. Лучше — после просто обнимите.
Космический совет: пришло время расставить все точки над «i». Подумайте о собственных амбициях.
♐ Стрелец
Что такое рай на Земле? И возможен ли он в принципе? Ответы на эти и другие сакральные вопросы вы, Стрелец, найдете только после честного диалога со внутренним миром. Будьте добрее к себе и окружающим, разделите с ними будничную радость и расслабьтесь, наконец. Верьте в лучшее и оно обязательно с вами случится.
Космический совет: откройтесь миру. Не переставайте заботиться о близких людях, даже когда вам особенно трудно.
♑ Козерог
Козерог, вы так часто читаете умные книжки и научно-популярные статьи в интернете, что, кажется, поверили всему, что там написано. Запомните главное правило — информацию важно принимать только после четкого осмысления. Иногда, написанные кем-то правила совершенно не подходят для вашей ситуации. И тогда вы сильно расстраиваетесь. Звезды советуют: не принимайте все близко к сердцу и действуйте, прислушиваясь к интуиции.
Космический совет: относитесь к полученной информации серьезнее. Не все, что вы видите и слышите — истина в последней инстанции.
♒ Водолей
Водолей, кажется, вы немного ошиблись, предпочтя путь отрицания здравому диалогу. Поймите: нет ничего более ужасного остаться непонятым и брошенным. Так почему вы смеете так поступать с партнером? Кажется, ваша вторая половинка мечтает об открытых и честных отношениях. Вы — требуете того же. Пожалуйста, начните меняться сами и увидите, как мир преобразится.
Космический совет: найдите в себе смелость посмотреть правде в глаза. Настройтесь на серьезный разговор.
♊ Рыбы
Любовь, а не деньги. Любовь, а не гордость. Любовь, а не слава. Рыбы, понимаете намек? Окружающие люди искренне заботятся о вас, желая мира, уюта, счастья и добра. Будьте благоразумнее — примите эти подарки с благодарностью и легким сердцем. Поверьте, вы еще успеете проявить характер. Но вот завоевать доверие вновь — задача трудная.
Космический совет: будьте терпеливы и добры к окружающим. Уделите внимание действительно важным проблемам.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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