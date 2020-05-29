ТОП-5 самых красивых девушек по знаку зодиака

Исходя из общих представлений о женской красоте, астрологи приводят пять типов девушек, которых чаще других называют самыми привлекательными. Быть может, их очарование не только во внешних данных, но и в умении правильно себя подавать, пишет сайт Zpravda.ru. Эти особы умеют скрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства.

Овен

Рожденная под этим знаком девушка способна обращать на себя внимание в любой ситуации и делать так, чтобы ее запомнили. В Овне окружающие примечают оригинальность, жизнерадостность и большое желание быть любимой и единственной.

Лев

Даже не имеющая роскошных внешних данных девушка-Лев умеет выгодно себя преподнести и показаться сногсшибательной. Она обладает огромной харизмой. Ей стоит лишь улыбнуться, и весь мир готов пасть к ее ногам.

Скорпион

Эта дама привлекательна от природы, и она это знает. Ее красота, скорее, экзотическая, чем стандартная. Это подогревает интерес противоположного пола. А манящая чувственность Скорпиона добавляет ей шансы на звание главной соблазнительницы.

Водолей

Оригинальная картина, о которой мечтают многие коллекционеры — так астрологи могли бы описать девушку-Водолея. Ее внутренний свет притягивает мужчин, вне зависимости от того, что она надела — вечернее платье или спортивный костюм.

Рыбы

Девушку, рожденную под знаком Рыб, называют одной из красивейших представительниц зодиакального круга. Она привлекает окружающих загадочным образом, который всегда гармоничен и продуман.

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