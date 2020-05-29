Василина Володина объяснила, почему так много ДТП происходят в субботу

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Светлана Александрова
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В повышенной аварийности виноваты, по словам знаменитого астролога Сатурн и Меркурий. Особенно осторожными водителям следует быть с 18 по 30 июня.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Instagram @vasilisa.volodina

Знаменитый астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram объяснила удручающую статистику ДТП, которые, по ее многолетним наблюдениям, в огромном количестве происходят в пятницу и выходные, с точки зрения движения небесных тел.

«Это, вполне объяснимое с человеческой точки зрения повышение аварийности с пятницы до вечера воскресенья (люди устают за рабочую неделю, больше ездят на личном авто и иногда пропускают 100 грамм, забывая об опасности), все равно не аргумент для одного экстремально аварийного на общем фоне дня — сверхаварийной субботы», — замечает Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам астролога, виноват во всем управляющий субботой Сатурн. Эта планета замедляет все процессы движения и не благоволит тем, кто любит быстро передвигаться много и быстро, в том числе и на автомобиле.

«Запоминаем крепко, что в любую субботу всем нужна повышенная осторожность!» — советует Володина.

Другая планета, которая повышает риск попасть в ДТП примерно на 8%, — это Меркурий, особенно в период, когда он одновременно и ретрограден, и замедляется.

«Меркурий планета движения, и он сигналит нам, что, когда ползет обратно все тише и тише, тоже не приветствует скорость и перемещения. Следующий раз Меркурий будет ретрограден и одновременно замедляется с 18 по 30 июня», — объяснила Василиса Володина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, астролог предсказала человечеству очень непростой период в начале июня. По словам Василисы Володиной, он будет более беспокойным, чем апрель с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

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