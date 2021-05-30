День Евдокии Свистуньи: что можно и что нельзя делать 30 мая

Православные христиане 30 мая почитают память преподобной Евдокии Московской. В 1367 году она вышла замуж за великого князя Димитрия Донского. Их счастливый брак был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Преподобный Сергий Радонежский был крестным отцом их двоих детей. Евдокия полностью разделяла подвиг супруга по освобождению Руси от монголо-татарского ига. В 1389 году она овдовела и в последствии ушла в монастырь.

На Руси этот день прозвали Евдокией Свистуньей, так как ветер очень сильно дует, напоминая свист. Также наблюдают за погодой — какой она выдастся, таким и будет лето, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 30 мая:

В это время огородники высаживают на грядки картофель, перец и помидоры, так как земля после майских дождей наконец пропитывается влагой.

Приметы и суеверия на 30 мая:

Если прохладно и дождливо, летом жары и засухи ждать не стоит.

Луна растет — будет дождь. Дятел стучит — тоже к осадкам.

Если дождя в этот день нет, осень наступит рано.

Что нельзя делать 30 мая:

В этот день не стоит делать поспешных выводов и решений. Спонтанность может сыграть злую шутку — есть риск быть обманутым или потерять деньги.

Нельзя есть кашу и макароны в этот день.

30 мая принято отказываться от вечеринок и застолий, а также алкоголя.

Не стоит отправляться в поездку в эту дату, а также заводить новые знакомства. Это к несчастьям.

Опасно ходить в лес — змеи просыпаются и могут укусить.

Что можно делать 30 мая:

На Руси в этот день хозяйки готовили блюда из картофеля. Наши предки верили, что чем больше блюд будет на столе из этого овоща, тем лучше выдастся урожай. При этом, все яства нельзя оставлять на следующий день.

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