🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 мая, мир находится в ожидании реализации планов и надежды на будущее.

♈ Овен

Бизнес в рамках самоизоляции не был легким. У вас были свои взлеты и падения и доля стремления быть впереди всех. Но в начале этой недели внутри вас появилась глубокая внутренняя алхимия, чувство мира и спокойствия. Оно приходит от принятия того, что вы не можете изменить.

Сосредоточьтесь на том, чтобы вдохновлять окружающих поискать запас сил внутри себя. Погрузитесь в творчество и смело реализуйте свои идеи.

Космический совет: счастье — это внутренняя работа.

♉ Телец

Мир может быть заблокирован, но это не значит, что радость, творчество, искусство и поэзия должны быть в чем-то ограничены. Как потомок Венеры, вы взяли на себя обязанность нести красоту в этот мир всеми возможными способами. Никакой вклад не будет ни большим, ни маленьким, Телец.

Ваша энергия играет важную роль в гармонизации Вселенной. Но, чтобы покопаться в этом творческом резерве, вам придется немного поработать. Необработанные эмоции из вашего прошлого могут всплыть на поверхность, отбросив вас. Единственная причина, по которой они снова пришли, состоит в том, что вы можете посмотреть на них еще раз, интегрировать урок и выпустить их с благодарностью.

Космический совет: ваши слова силы на этой неделе — это радость, творчество, искусство и поэзия.

♊ Близнецы

Утренние откровения: многозадачность — это еще не все, что нужно. Есть готовые блюда, мытье посуды и очистка от паутины. Работа по дому продолжает мешать профессиональным и творческим усилиям.

Вы можете жаловаться на свой список дел и делать все, что кажется трудной задачей. Или вы можете усовершенствовать искусство баланса. Помните, что медитация — это не просто то, что вы практикуете в течение нескольких минут каждое утро. Это дзен-подобный подход, который превращает даже самые обыденные задачи в медитативную деятельность.

Космический совет: найдите медитацию и внимательность во всем, что вы делаете.

♋ Рак

Мир может быть заблокирован, но это не значит, что ваши планы должны быть. На этой неделе вы приходите на утренние встречи в белоснежной рубашке и с непобедимым выражением лица. Подайте пример, Рак. Ваши действия будут говорить громче, чем ваши слова.

Проект, над которым вы работаете сейчас, является значимым. Продолжайте вкладывать в работу. Награды, которые вы желаете и заслуживаете, придут к вам со временем.

Космический совет: продолжайте вкладывать в работу, несмотря ни на что.