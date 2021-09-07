ТОП-5 самых действенных способов познакомиться с девушкой

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Ниса Мурзанаева
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Эти ситуации и фразы помогут мужчине не выглядеть при первой встрече с объектом воздыхания шутом или странным типом.

ТОП-5 самых действенных способов познакомиться с девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Rolf W. Hapke / CHROMORANGE

В сети то и дело появляются пикап-советы насчет того, как легко и просто заполучить внимание девушки. Однако часто подобные рекомендации не имеют ничего общего с действительностью. Авторы Мenslife рассказали, как мужчине не выглядеть при первой встрече с объектом воздыхания шутом или странным типом.

«Помогите с выбором»

В дорогом бутике или рядом с фруктовой палаткой на улице — не важно. Привлеки ее внимание просьбой помочь тебе с выбором. Согласись с тем, что она посоветует, ей это польстит. А заодно возьми номер, чтобы «пошопиться» на днях уже вместе.

«Сфотографируйте нас»

В современных реалиях вряд ли кто-то откажет вам в этой просьбе. После снимка, попросите запечатлеть саму девушку, ведь «она такая красивая». Потом обменяйтесь контактами — конечно же, исключительно для того, чтобы ты скинул ей ее фотографии.

«Это ради спора»

Скажите, что проспорили другу, и он заставил вас познакомиться с красивой девушкой. «Откровенность» и элемент игры сыграют в вашу пользу. Обычно барышни в таких случаях дают номера своих телефонов, дабы вы смогли продемонстрировать его в качестве доказательства своему приятелю.

«Помогите познакомиться!»

Скажите, что вы настоящий профан и абсолютно не понимаете, как знакомиться с девушками. Красавица обязательно захочет вам помочь. Между вами установится дружеская симпатия. Главное, не «проворонить» момент и не остаться навсегда во «френдзоне».

«Загадочный незнакомец»

Нет существа на этой планете более любопытного, чем девушка. Устройте ей квест. Просто положите в ее руку салфетку со своим номером, скажите: «Позвони мне», — и тут же уйдите. Звонит — каждая вторая.

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