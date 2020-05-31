ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых стали секс-символами

Неоспорим тот факт, что «как корабль назовешь — так он и поплывет». Эксперты давно утверждают, что имена оказывают колоссальное влияние на жизнь и характер человека. Возможно, вы являетесь обладательницей имени, которое одарило вас неиссякаемым эротическим потенциалом. По крайней мере, именно так и вышло с нашими знаменитостями.

Анна

В постели обладательницы имени Анна обычно активны и в большинстве случаев получают наслаждение. Они обожают свое тело и относится к нему, как к инструменту, благодаря которому можно отлично провести время с мужчиной. Анна требовательна к партнеру и не допустит, чтобы он пренебрегал ее желаниями. Удовлетворенность в сексе обеспечивает ей стабильность в эмоциональном плане.

Instagram @ann_semenovich

Анфиса

Чтобы оказаться девушкой по имени Анфиса в одной постели, мужчине понадобится много времени и сил. Однако в тот момент, когда Анфиса начнет полностью доверять своему партнеру — его ждет неописуемое блаженство. Девушка отбросит прочь все свои принципы и покажет, на что способна. Она поразит возлюбленного изощренностью и таким возбуждающим бесстыдством.

Instagram @achekhova

Ирина Шейк

В постели обладательница имени Ирина чаще всего играет роль ведомой. Сказывается ее природная скромность и внешняя холодность. Мужчина полностью владеет ситуацией и его это очень даже устраивает. При этом Ирина не любительница излишних сантиментов. Для нее секс — это исключительно физическое переживание, а отнюдь не эмоциональное. Кстати, такая девушка не ставит интим во главу всего. Часто она ссылается на недостаток времени и отказывается идти в постель.

Instagram @irinashayk

Вера

Обладательница внешности и харизмы, которые сводят с ума всех мужчин без исключения. Вот только Вере нужен один-единственный принц на белом коне. Когда она его встречает — «постельный рай» обеспечен обоим. Иногда эта девушка сомневается в собственной привлекательности и тогда начинает самоутверждаться, часто меняя партнеров.

Instagram @ververa

Анастасия

Женщина по имени Анастасия готова проводить время в постели с мужчиной днями напролет. Ей очень нравятся красивые представители сильного пола. Анастасия нуждается в долгих прелюдиях, иначе ей не захочется тратить время на партнера, который даже не смог ее возбудить. Несомненный плюс этой бестии — жажда нового и полная открытость перед интимными экспериментами.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru писал, что названы десять самых привлекательных женских имен по мнению мужчин.