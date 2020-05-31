Почему кому-то дано есть и не толстеть? Ученые нашли ответ

Международная команда ученых из Австрии, Канады и Эстонии решила выяснить, почему некоторые люди могут довольно плотно питаться и при этом не набирают лишних килограмм. Результаты исследования опубликованы в Cell.

Эксперты сравнили гены худых людей с генами обладателей среднего веса. В выборке участвовали более 47 тысяч жителей Эстонии. Выяснилось, что низкий уровень гена под названием киназа анапластической лимфомы (ALK) делает организм человека более устойчивым к набору веса.

Специалисты решили провести соответствующий эксперимент на мышах. Грызунам «деактивировали» ген ALK, и они действительно стали стройнее. При этом уровень физической активности и диета подопытных были прежними. Теорию также проверили на эксперименте с плодовыми мухами. Результат был идентичным первому.

«Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи», — цитирует Study Finds автора исследования Майкла Ортофера.

До этого ALK изучался, как ген, который при онкологии может мутировать. Однако его физиологическое значение до сих пор оставалось загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые из США выявили опасность популярной диеты.