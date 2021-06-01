Фото знаменитостей в детстве и сейчас. Узнаете Моргенштерна и Крида?

Пользователи интернета часто задаются вопросом: как выглядели их кумиры в детстве? «Яндекс» провел исследование и выяснил, что чаще всего искали детские фотографии артистов Алишера Моргенштерна, Егора Крида и президента России Владимира Путина. В рейтинг вошли Анджелина Джоли и Алла Пугачева. Как эти знаменитости выглядели в юном возрасте, показывает 5-tv.ru.

Алишер Моргенштерн

Фото: YouTube / КРАТКАЯ ИСТОРИЯ, РИА Новости / Максим Блинов

Пользователи чаще всего интересуются детскими фотографиями эпатажного рэпера Алишера Моргенштерна. Артист нечасто публикует архивные снимки: там он еще без тату над бровью, которую он сделал, чтобы не работать в офисе. Алишер показывает подписчикам изменения в образе — новую прическу и маникюр.

Егор Крид

Фото: Instagram @egorkreed, Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец с удовольствием делится детскими фотографиями в своем Instagram. Егор Крид показал подписчикам не только себя в нежном возрасте, но и сестру Паулину, родителей и любимую бабушку, которая была для него второй мамой.

Владимир Путин

Фото: TASS / Zuma, ТАСС / Алексей Никольский

Пользователей «Яндекса» также интересуют детские фотографии президента России. Владимир Владимирович занял третье место в рейтинге и частота запросов составила 88%.

Анджелина Джоли

Фото: Instagram @angelinajolie_official

Детские фотографии актрисы доказывают, что Джоли обладает натуральной красотой. Но все-таки, Анджелина обращалась к пластическим хирургам за коррекцией скул и кончика нос, но губы у нее свои. Выдающиеся черты лица унаследовали ее дочери — Шайло и Вивьен.

Алла Пугачева

Фото: Instagram @alla_orfey, Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Подписчики Аллы Борисовны отметили, что внучка Примадонны Клавдия — ее копия в детстве.

Майкл Джексон

Фото: Globallookpress.com / Gijsbert Hanekroot. Globallookpress.com / Sven Hoogerhuis

Преданные фанаты короля поп-музыки знают, что Майкл выступал на сцене с пяти лет. В 1963-м он присоединился к группе Jackson 5. в состав которой входили его братья, в восемь лет — стал одним из двух солистов в коллективе. С возрастом поклонникам «Пятерки Джексонов» стало сложнее узнавать любимого артиста из-за того, что Джексон сделал много пластических операций.

Александр Пушкин

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Россиян также интересуют детские «фотографии» Пушкина. Конечно, в начале XIX века еще не было фотоаппаратов, но до нас дошло несколько изображений поэта в детстве. Например, гравюра художника Егора Гейтмана для первого издания «Кавказского пленника» в 1882-м. Александр Сергеевич выбрал образ себя 16-летнего с лицейского рисунка.

Владимир Ленин

Фото: РИА Новости / Борис Бик, РИА Новости / Петр Оцуп

Историки утверждают, что при рождении Владимира Ленина акушеры опасались, что большая голова мальчика перевешивает его туловище. Врачи даже предупредили мать Ленина, что он выйдет «либо очень умный, либо очень глупый». К радости родителей, юный Ленин был бойким мальчиком, не боялся трудностей и любил командовать другими детьми.